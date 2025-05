FBC Firebreak: Bei Fans beliebte Alan-Wake-2-Band Old Gods of Asgard dabei? Remedy klärt auf

Wird Old Gods of Asgard in “FBC: Firebreak” einen Auftritt haben? Es ist eine Frage, die im Rahmen der jüngsten Preview-Sessions beantwortet wurde.

“FBC: Firebreak” steht vor der Veröffentlichung. Der Remedy-Shooter, der auf einem Universum basiert, das „Control“ und „Alan Wake 2“ miteinander verbindet, erscheint im Juni für Konsolen und PC.

Doch wie steht es um einen Auftritt von Old Gods of Asgard? Die Band, bekannt aus “Alan Wake 2” und “Control”, war in der Vergangenheit ein wiederkehrendes musikalisches Element im Remedy-Universum. Für den kommenden Koop-Shooter hat Remedy Entertainment jedoch weniger erfreuliche Neuigkeiten.

Nicht zum Launch, aber vielleicht später?

Creative Director Mike Kayatta bestätigte gegenüber VGC, dass Old Gods of Asgard zumindest zum Launch von “FBC: Firebreak” nicht enthalten sein wird. Eine spätere Integration wurde weder ausgeschlossen noch bestätigt.

Kayatta reagierte scherzhaft auf die Idee, die Band zu spielbaren Charakteren zu machen, ließ jedoch durchblicken, dass es aktuell keine Pläne für einen Auftritt der Musiker gibt. Auch auf die Frage nach der Rückkehr anderer bekannter “Control”-Figuren wie den Threshold Kids oder Ahti antwortete Kayatta lediglich mit „kein Kommentar“.

Remedy Entertainment plant, mit “FBC: Firebreak” einen eigenständigen Titel innerhalb des “Control”-Universums zu etablieren. Während frühere Spiele wie “Control” oder “Alan Wake 2” durch die musikalischen Auftritte der von Poets of the Fall gespielten Band Old Gods of Asgard mitgeprägt wurden, können Fans nur hoffen, dass der Auftritt ein späteres Element des Live-Service-Titels wird.

Das erwartet Spieler in FBC: Firebreak

“FBC: Firebreak” erscheint am 17. Juni 2025 für PS5, Xbox Series X/S und PC. Bereits zum Release steht der Titel über PlayStation Plus Extra und den Xbox Game Pass zur Verfügung. Die Entwicklung erfolgt über die firmeneigene Northlight-Engine, die bereits in früheren Remedy-Titeln zum Einsatz kam.

Spieler übernehmen die Rolle von Agenten der Firebreak-Einheit innerhalb des Federal Bureau of Control. Die Missionen führen sie in das Oldest House – ein sich veränderndes Gebäude mit paranormalen Phänomenen. Bis zu drei Spieler bekämpfen dort gemeinsam übernatürliche Bedrohungen, darunter die aus “Control” bekannte Entität Hiss. Die Handlung setzt sechs Jahre nach den Ereignissen von “Control” ein.

Die Veröffentlichung von “FBC: Firebreak” markiert einen weiteren Schritt in der Expansion des Remedy Connected Universe. Ob die Wette aufgeht, werden wir spätestens im Sommer erfahren. Doch schon im Mai können sich interessierte Spieler im Rahmen eines technischen Tests von der Qualitäten überzeugen.

