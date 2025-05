Hideo Kojima: Hat Idee für ein „Vergessensspiel“, bei dem ihr eine Woche Urlaub bräuchtet

In einem Podcast sprach Hideo Kojima über neue Spielkonzepte, bei denen reale Zeit eine entscheidende Rolle spielt. Darunter: eine Idee für ein Videogame, in dem Figuren Fähigkeiten verlieren, wenn Spieler zu lange pausieren.

Der Game-Designer Hideo Kojima hat Ideen für ungewöhnliche Spielmechaniken, mit denen die reale Zeit auf neue Weise in das Spielgeschehen einbezogen werden könnte. Dazu gehört ein Konzept, das kognitive Degeneration simuliert.

In Folge 17 seines japanischen Podcasts KOJI10 (via IGN) ging Kojima zunächst auf bereits realisierte Zeitfunktionen früherer Titel ein, darunter Beispiele aus „Metal Gear Solid 3: Snake Eater“. Darin nutzte er etwa die interne Systemuhr der Konsole, um Lebensmittel im Inventar verderben zu lassen.

Todesfall durch Altersschwäche

„Verdorbenes Essen konnte Snake schwer krank machen“, erinnerte sich Kojima. Auch im Bosskampf gegen den Scharfschützen The End kam diese Technik zum Einsatz: Wartete man im echten Leben eine Woche, starb der Gegner an Altersschwäche. Sichtbar gemacht wurde das Ableben in einer Zwischensequenz. Zugleich zeigte sich Snake bestürzt, da sich The End einen ehrenhafteren Tod gewünscht hatte.

Ein Konzept, das Kojima ursprünglich für „Death Stranding 2: On The Beach“ erwogen hatte, betraf die Darstellung körperlicher Veränderungen. „Ursprünglich wollte ich in Death Stranding 2 Sams Bart mit der Zeit wachsen lassen, und der Spieler müsste ihn abrasieren“, so der Game Designer. Er verwarf die Idee jedoch mit Verweis auf Darsteller Norman Reedus, den er nicht „ungepflegt aussehen lassen“ wollte. Immerhin sei er ein großer Star.

Norman Reedus, hier im März auf einem SXSW-Panel, sollte in „Death Stranding 2“ keinesfalls ungepflegt aussehen.

Konzept für ein Spiel über Gedächtnisverlust

Unter den unveröffentlichten Ideen, die Kojima im Podcast vorstellte, befindet sich ein Projekt, das auf tägliches Spielen angewiesen wäre, um den Fortschritt zu erhalten. Die zentrale Mechanik: Erinnerungen und Fähigkeiten der Hauptfigur verblassen mit jeder realen Spielpause.

„Spielt man beispielsweise nicht jeden Tag, vergisst die Hauptfigur nach und nach Dinge, etwa wie man seine Waffe abfeuert oder was sein Beruf ist‘“, so Kojima. Die Auswirkungen dieser Spielweise würden sich laut seiner Idee bis zur völligen Handlungsunfähigkeit der Figur steigern – ein Prozess, der die kontinuierliche Auseinandersetzung mit dem Spiel erzwingt. Kojima scherzte dazu: „Spieler müssten eine Woche lang von der Arbeit oder der Schule freinehmen, um es zu spielen.“

Neben dem „Vergessensspiel“ erwähnte Kojima zwei weitere Konzepte. Eines davon beinhaltet eine Mechanik, die das Altern der Spielfigur in Echtzeit simuliert – vom Kindesalter bis ins hohe Alter. Mit zunehmendem Alter ändern sich laut Kojima Spielstil und Fähigkeiten der Figur: Jugendliche laufen schneller, ältere Charaktere verfügen über mehr Erfahrung, sind aber physisch eingeschränkt.

Ein drittes Konzept thematisiert Reifeprozesse. Spieler würden darin ein Produkt – verglichen mit Käse oder Wein – erschaffen, das über lange Zeiträume hinweg „reifen“ muss. Diese Idee sieht Kojima eher als passives oder Leerlaufspiel, das über Wochen oder Monate begleitet wird.

Auch wenn einige dieser Ideen laut eigener Aussage „niemand kaufen würde“, scheint Kojima, der einmal angab, dass sein Konzept für „Metal Gear“ einst auf breite Ablehnung stieß, fortlaufend Denkansätze zu testen und weiterzuentwickeln. Ob und wann daraus ein fertiges Spiel entsteht, bleibt offen. Was haltet ihr von Kojimas Ideen?

Weitere Meldungen zu Hideo Kojima.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren