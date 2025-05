Kingdom Hearts 4: Neues Lebenszeichen nach Abbruch von “Missing-Link”

Nach längerer Funkstille rund um “Kingdom Hearts 4” sorgt eine aktuelle Entscheidung von Square Enix für ein neues Lebenszeichen: Das japanische Unternehmen hat bestätigt, dass die Entwicklung des ursprünglich für Mobilgeräte konzipierten Titels “Kingdom Hearts Missing-Link” nicht fortgesetzt wird.

Das Projekt wurde im April 2022 angekündigt und sollte 2024 erscheinen. Nach einem geschlossenen Prototypentest Anfang 2023 wurde der Release jedoch zunächst verschoben, bevor es in dieser Woche zum vollständigen Stopp kam.

In der offiziellen Mitteilung erklärte Square Enix: „Wir haben die Entscheidung getroffen, die Entwicklung von Kingdom Hearts Missing-Link abzubrechen.“ Trotz intensiver Bemühungen sei es schwierig gewesen, ein langfristig zufriedenstellendes Spielerlebnis zu bieten. Daher habe man sich zur Einstellung des Projekts entschlossen. Man danke allen Teilnehmenden der Betatests für ihre Unterstützung.

Kingdom Hearts 4: Entwicklung läuft weiter

Fans von „Kingdom Hearts“ gehen allerdings nicht langfristig leer aus. Der nächste große Teil schreitet voran. „Die Kingdom Hearts-Reihe wird fortgesetzt“, verspricht Square Enix in der heutigen Ankündigung. „Wir arbeiten mit Hochdruck an Kingdom Hearts 4.“

Das Rollenspiel wurde im April 2022 offiziell angekündigt. Laut Square Enix erfolgte die frühe Bekanntgabe, um einem möglichen Leak zuvorzukommen. Seitdem gab es jedoch nur wenige neue Informationen zum Entwicklungsstand. Der erste Trailer präsentierte Sora in einer realistisch anmutenden Umgebung namens Quadratum – eine Welt, die visuell an Tokio erinnert, jedoch eigene Gesetze und eine traumhafte Atmosphäre besitzt.

Mit “Kingdom Hearts 4” beginnt eine neue Erzählphase innerhalb der Serie: die „The Lost Master“-Saga. Die Handlung knüpft an das Ende von “Kingdom Hearts 3” an. Sora findet sich in Quadratum wieder, während Donald und Goofy in ihrer Heimatwelt nach Hinweisen auf seinen Aufenthaltsort suchen. Thematisch steht der Kontrast zwischen Realität und Traum im Zentrum des Spiels.

Ein Veröffentlichungsdatum wurde für “Kingdom Hearts 4” bisher nicht genannt. Branchennahe Spekulationen deuteten vor Monaten auf einen möglichen Release im Jahr 2025 hin, was mittlerweile eher unwahrscheinlich klingt. Als Plattformen sind die Konsolen PS5 und Xbox Series X/S sowie der PC angedacht.

