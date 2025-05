PS5: Hardware-Verkäufe trotz PS5 Pro rückläufig – Sony nennt aktuelle Verkaufszahlen

In dieser Woche legte der japanische Elektronikriese Sony seine Geschäftszahlen zum am 31. März 2025 zu Ende gegangenen Quartal beziehungsweise dem abgeschlossenen Geschäftsjahr 2024/2025 vor.

Wie gehabt nutzte Sony den Bericht, um aktuelle Verkaufszahlen der PS5 zu nennen. Wie aus dem Geschäftsbericht des Konzerns hervorgeht, lieferte Sony bis zum 31. März 2025 insgesamt 77,8 Millionen Einheiten der PS5 aus. Am 31. Dezember 2024 lag dieser Wert noch bei 75,1 Millionen Einheiten.

Somit wurden im abgelaufenen vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024/2025 2,8 Millionen PS5-Konsolen ausgeliefert.

Hardware-Verkäufe im letzten Jahr rückläufig

Zum Vergleich: Im vierten Quartal des Vorjahres lag die Menge der ausgelieferten PS5-Konsolen noch bei 4,5 Millionen. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass Sony im vergangenen Quartal einen Absatzrückgang von 1,7 Millionen Konsolen hinnehmen musste.

Das gesamte Geschäftsjahr berücksichtigt, waren die Absatzzahlen der PS5 ebenfalls rückläufig. Lieferte Sony im Fiskaljahr 2023/2024 noch 20,8 Millionen PS5-Konsolen aus, sank die Zahl im Geschäftsjahr 2024/2025 auf 18,5 Millionen.

Somit konnte auch die im vergangenen November veröffentlichte PS5 Pro nichts an den sinkenden Auslieferungs- beziehungsweise Absatzzahlen ändern.

Da Sony die Verkaufszahlen der unterschiedlichen PS5-Modelle nicht aufschlüsselt, ist leider unklar, wie viele der in den letzten beiden Quartalen ausgelieferten PS5-Konsolen auf die PS5 Pro entfallen.

Sony verzeichnet steigende Software-Zahlen

Während die Hardware-Verkäufe der PS5 im abgelaufenen Geschäftsjahr rückläufig waren, sieht es bei der Software schon erfreulicher aus. Hier verzeichnete Sony nämlich steigende Zahlen. Im vierten Quartal und somit im Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. März 2025 lagen die Software-Verkäufe der PS5 und der PS4 bei 76,1 Millionen.

Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es 72,6 Millionen. Auch auf das gesamte Geschäftsjahr 2024/2025 gesehen, entwickelten sich die Software-Verkäufe auf der PS5 und der PS4 positiv. Laut Sony knackten die beiden Konsolen im letzten Fiskaljahr die Marke von 300 Millionen Verkäufen und setzten 303,3 Millionen Spiele ab.

Die Software-Verkäufe für das Geschäftsjahr 2023/2024 gab Sony mit 286,4 Millionen an.

Weiter berichtet das Unternehmen, dass im vierten Quartal 80 Prozent aller PS5- und PS4-Spiele digital verkauft wurden. Im gesamten Geschäftsjahr 2024/2025 waren es 76 Prozent.

Zur Entwicklung von PlayStation Plus und den Abonnentenzahlen des Online-Dienstes äußerte sich Sony wie bereits in der näheren Vergangenheit praktiziert nicht. Die Anzahl der aktiven PSN-User im vierten Quartal gab das Unternehmen allerdings mit 124 Millionen an.

