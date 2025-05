PS5 & PS4: Großer PSN-Sale gestartet – Rabatte von bis zu 95 Prozent locken

Mit dem aktuellen Sale im PlayStation-Store bietet Sony eine breite Auswahl an rabattierten Spielen für PS4 und PS5 an. Über 2.000 Games, Bundles und Erweiterungen wurden im Preis gesenkt.

Im Sale zu finden ist unter anderem „Pathfinder: Wrath Of The Righteous“ in der Enhanced Edition für 7,99 Euro, was einem Nachlass von 60 Prozent entspricht. „Outlast“ fiel um 75 Prozent auf 4,74 Euro, während „Ghost of A Tale“ mit 90 Prozent Rabatt für 3,74 Euro zu haben ist.

Erwähnenswert ist auch der Preissturz von „The Last Campfire“, das aktuell für 1,49 Euro angeboten wird. Der Rabatt liegt bei 90 Prozent. Auch wenn der PS4-Titel nicht mehr ganz taufrisch ist, lohnt ein Blick. Der PSN-Score liegt bei 4,68 von 5 möglichen Sternen.

Zombies und VR-Geschichten

„Blasphemous 2“ kostet derzeit 14,99 Euro, was einem 50-prozentigen Rabatt entspricht. Ebenso stark reduziert ist „The Forgotten City“, das für 8,99 Euro zu haben ist. „House Flipper 2“ steht für 25,99 Euro bereit – mit einem Preisnachlass von 35 Prozent. Für Fans von Koop-Spielen ist „Enter The Gungeon“ mit einem Rabatt von 75 Prozent für 3,74 Euro im PSN-Sale vertreten.

Ebenfalls lohnenswert: „Creaks“ wurde um 80 Prozent reduziert und kostet aktuell 3,99 Euro. Der Platformer „Arise: A Simple Story“ fiel auf 3,99 Euro – ebenfalls ein Preisnachlass von 80 Prozent. Auch „Fez“ ist für 6,69 Euro mit einem Rabatt von 66 Prozent vertreten.

Zombie-Fans erhalten „The Walking Dead: The Telltale Definitive Series“ für 12,49 Euro, während „The Ascent“ um 70 Prozent auf 8,99 Euro reduziert wurde. Für Spieler auf der Suche nach einer emotionalen VR-Geschichte ist „Before Your Eyes“ für 7,49 Euro (50 Prozent Rabatt) erhältlich.

Viele der Games im Sale wurden ursprünglich für die PS4 veröffentlicht. Aufgrund der Abwärtskompatibilität der PS5 können sie aber auch auf der aktuellen Konsole in Angriff genommen werden.

Auswahl aus dem neusten PSN-Sale für PS4 und PS5:

10 Second Ninja X : 0,99 Euro (-90%)

: 0,99 Euro (-90%) A Hat in Time : 14,24 Euro (-50%)

: 14,24 Euro (-50%) Anodyne 2: Return to Dust : 7,99 Euro (-60%)

: 7,99 Euro (-60%) Apotheon : 3,29 Euro (-75%)

: 3,29 Euro (-75%) Aragami: Shadow Edition : 7,49 Euro (-80%)

: 7,49 Euro (-80%) Asterigos: Curse of the Stars : 13,99 Euro (-65%)

: 13,99 Euro (-65%) Astebreed : 3,62 Euro (-85%)

: 3,62 Euro (-85%) Axiom Verge : 4,49 Euro (-75%)

: 4,49 Euro (-75%) Before Your Eyes : 7,49 Euro (-50%)

: 7,49 Euro (-50%) Below : 9,99 Euro (-60%)

: 9,99 Euro (-60%) Blasphemous 2 : 14,99 Euro (-50%)

: 14,99 Euro (-50%) Braid, Anniversary Edition : 7,99 Euro (-66%)

: 7,99 Euro (-66%) Creaks : 3,99 Euro (-80%)

: 3,99 Euro (-80%) Creed: Rise to Glory – Championship Edition : 15,99 Euro (-60%)

: 15,99 Euro (-60%) Crossing Souls : 1,49 Euro (-90%)

: 1,49 Euro (-90%) Deadlink : 17,49 Euro (-40%)

: 17,49 Euro (-40%) Death Road to Canada : 4,49 Euro (-70%)

: 4,49 Euro (-70%) Door Kickers: Action Squad : 2,24 Euro (-95%)

: 2,24 Euro (-95%) Dragon Star Varnir : 8,99 Euro (-70%)

: 8,99 Euro (-70%) Draugen : 4,99 Euro (-75%)

: 4,99 Euro (-75%) Electronauts : 4,19 Euro (-80%)

: 4,19 Euro (-80%) Embers of Mirrim : 5,39 Euro (-80%)

: 5,39 Euro (-80%) Enter The Gungeon : 3,74 Euro (-75%)

: 3,74 Euro (-75%) Ether One : 10,44 Euro (-55%)

: 10,44 Euro (-55%) Expand : 1,79 Euro (-70%)

: 1,79 Euro (-70%) Fear the Spotlight : 12,99 Euro (-35%)

: 12,99 Euro (-35%) Fez : 6,69 Euro (-66%)

: 6,69 Euro (-66%) Freedom Finger : 3,49 Euro (-60%)

: 3,49 Euro (-60%) Furi : 5,99 Euro (-70%)

: 5,99 Euro (-70%) G-Darius HD : 11,99 Euro (-60%)

: 11,99 Euro (-60%) Ghost of a Tale : 3,74 Euro (-90%)

: 3,74 Euro (-90%) Grow: Song of the Evertree : 7,49 Euro (-70%)

: 7,49 Euro (-70%) House Flipper 2 : 25,99 Euro (-35%)

: 25,99 Euro (-35%) Hotline Miami 2: Wrong Number : 2,99 Euro (-90%)

: 2,99 Euro (-90%) Hotshot Racing : 3,99 Euro (-80%)

: 3,99 Euro (-80%) Hue : 2,99 Euro (-80%)

: 2,99 Euro (-80%) Iconoclasts : 4,99 Euro (-75%)

: 4,99 Euro (-75%) Immortality : 8,99 Euro (-65%)

: 8,99 Euro (-65%) John Wick Hex : 3,99 Euro (-80%)

: 3,99 Euro (-80%) Justice Sucks : 4,99 Euro (-80%)

: 4,99 Euro (-80%) Jurassic World Evolution 2 : 14,99 Euro (-75%)

: 14,99 Euro (-75%) Kero Blaster : 4,79 Euro (-70%)

: 4,79 Euro (-70%) Killing Floor 2 – Ultimate Edition : 14,99 Euro (-75%)

: 14,99 Euro (-75%) Knights and Bikes : 10,49 Euro (-60%)

: 10,49 Euro (-60%) Lake : 8,99 Euro (-60%)

: 8,99 Euro (-60%) Llamasoft: The Jeff Minter Story : 14,49 Euro (-50%)

: 14,49 Euro (-50%) Lonely Mountains: Downhill : 6,99 Euro (-75%)

: 6,99 Euro (-75%) Mayhem Brawler : 5,99 Euro (-75%)

: 5,99 Euro (-75%) Miasma Chronicles : 17,49 Euro (-50%)

: 17,49 Euro (-50%) Night In The Woods : 9,99 Euro (-50%)

: 9,99 Euro (-50%) Outlast : 4,74 Euro (-75%)

: 4,74 Euro (-75%) Owlboy : 6,59 Euro (-80%)

: 6,59 Euro (-80%) Pathfinder: Wrath of the Righteous – Enhanced Edition : 7,99 Euro (-60%)

: 7,99 Euro (-60%) Pizza Possum : 4,54 Euro (-35%)

: 4,54 Euro (-35%) Rogue Legacy 2 : 12,49 Euro (-60%)

: 12,49 Euro (-60%) Sable : 8,74 Euro (-65%)

: 8,74 Euro (-65%) Sagebrush : 0,59 Euro (-90%)

: 0,59 Euro (-90%) Signalis : 13,99 Euro (-30%)

: 13,99 Euro (-30%) Souldiers : 7,99 Euro (-65%)

: 7,99 Euro (-65%) Tentacular : 9,99 Euro (-65%)

: 9,99 Euro (-65%) The Ascent : 8,99 Euro (-70%)

: 8,99 Euro (-70%) The Escapists 2 : 4,39 Euro (-80%)

: 4,39 Euro (-80%) The Forgotten City : 8,99 Euro (-75%)

: 8,99 Euro (-75%) The Last Campfire : 1,49 Euro (-90%)

: 1,49 Euro (-90%) The Making of Karateka : 10,44 Euro (-45%)

: 10,44 Euro (-45%) The Ninja Saviors: Return of the Warriors : 9,99 Euro (-50%)

: 9,99 Euro (-50%) The Plucky Squire (Der Kühne Knappe) : 20,99 Euro (-30%)

: 20,99 Euro (-30%) The Walking Dead: The Telltale Definitive Series : 12,49 Euro (-75%)

: 12,49 Euro (-75%) Ultros : 9,99 Euro (-60%)

: 9,99 Euro (-60%) Va-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action : 10,04 Euro (-33%)

: 10,04 Euro (-33%) X-Morph: Defense: 3,99 Euro (-90%)

Der gesamte PSN-Sale ist deutlich umfangreicher und umfasst eine vierstellige Anzahl neuer Angebote. Die Gesamtübersicht lässt sich auf der Konsole einsehen und sollte im Laufe des Tages auch im Webstore des PlayStation-Networks auftauchen.

Neben den neusten Deals lüftet Sony heute ein weiteres Geheimnis. Die Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium werden am späten Nachmittag enthüllt. PLAY3.DE wird rechtzeitig berichten.

