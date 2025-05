PS5: Sony zieht mögliche Preiserhöhung in Betracht und verweist auf US-Zölle

Nachdem Nintendo bereits im April Preiserhöhungen für Switch 2-Zubehör in den USA ankündigte, zog Microsoft Anfang dieses Monats nach und erhöhte die Preise für Xbox Series X und S, Zubehör und Spiele zum 1. Mai 2025. Die Hardware verteuerte sich im Schnitt um 100 US-Dollar, wodurch die Series X in Nordamerika sogar die PS5 Pro als teuerste Konsole ablöste.

Auch Sony reagierte erst Mitte April mit Preisanpassungen in verschiedenen Regionen und erhöhte unter anderem den Preis für die Digital Edition der PS5 um 50 Euro – allerdings wurde dafür auch das separat erhältlichen Disc-Laufwerk günstiger. Doch möglicherweise könnte der japanische Hersteller die Preise erneut anheben. Hauptgrund dafür sind weiterhin die US-Zölle.

Sony muss über 500 Millionen Dollar aufbringen

Laut Sonys Finanzvorstand Lin Tao, der sich im Rahmen der jüngsten Quartalsergebnisse äußerte (via Insider Gaming), muss das Unternehmen aufgrund der aktuellen Zollsituation 100 Milliarden Yen aufbringen, um die Auswirkungen zu kompensieren. Dies entspricht umgerechnet etwa 512 Millionen Dollar. Dafür zieht man verschiedene Optionen in Betracht, darunter auch eine Preiserhöhung.

„Was die Zölle angeht, so berechnen wir nicht einfach nur die reinen Zölle [Preise], um auf 100 Milliarden Yen zu kommen, sondern wir berücksichtigen die aktuell verfügbaren Informationen und beobachten den Markttrend. Möglicherweise geben wir den Preis [an die Kunden] weiter und passen auch die Liefermengen an. Wir ergreifen also verschiedene Maßnahmen, um die 100 Milliarden Yen zu erreichen“, erklärte Tao.

Analysten prognostizieren: Konsolen könnten im Schnitt um 428 US-Dollar teurer

Und auch Hiroki Totoki, seines Zeichens CEO von Sony, äußerte sich zu den US-Zöllen und gab zu verstehen: „Die Hardware könnte natürlich lokal produziert werden, ich denke, das wäre eine effiziente Strategie, aber die PlayStation 5 wird in vielen Bereichen [ihre Komponenten] gefertigt. Ob sie also in den USA hergestellt werden wird oder nicht, muss angesichts dieser kritischen Situation zukünftig in Betracht gezogen werden.“

Bleibt die Zollspannung zwischen China und den USA bestehen, dürfte eine Preiserhöhung für die PS5-Konsolen jedoch kaum zu vermeiden sein. Derzeit hat sich die Situation aber zumindest etwas entspannt: Am Montag einigten sich die beiden Länder nach Gesprächen darauf, gegenseitige Zölle für mindestens 90 Tage auszusetzen. Dies soll eine Senkung der US-Zölle auf chinesische Importe von 145 auf 30 Prozent zur Folge haben.

Langfristig könnte eine Preiserhöhung für PS5 und PS5 Pro aber unausweichlich sein, befürchteten zuletzt mehrere Analysten. Anfang Mai prognostizierte David Gibson von MST Financial einen Preisanstieg von über 200 US-Dollar, da Sony – anders als Microsoft – wohl keine Zollkosten übernehmen wird. Auch die Consumer Technology Association (CTA) veröffentlichte kürzlich einen Bericht, demzufolge Videospielkonsolen im Schnitt um 428 US-Dollar teurer werden könnten.

