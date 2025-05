PS5-Strategie 2025: Kommt jetzt die Offensive? Sony setzt auf Wachstum durch First-Party-Spiele

Im aktuellen Finanzbericht prognostiziert Sony für das laufende Geschäftsjahr einen Rückgang bei der Konsolen-Hardware. Der Absatz der PS5 wird sich laut Schätzungen im Vergleich zum Vorjahr verringern, was das Unternehmen jedoch durch höhere Umsätze bei Software- und Netzwerkdiensten kompensieren möchte. Die Einnahmen durch First-Party-Spiele sollen im Geschäftsjahr 2025 zulegen.

Sony verkaufte im Zwölfmonatszeitraum bis zum 31. März 2025 insgesamt 28,9 Millionen First-Party-Spiele. Das entspricht rund zehn Prozent der 303,3 Millionen Softwareeinheiten, die im vergangenen Geschäftsjahr insgesamt für die PS5 und PS4 abgesetzt wurden.

Es ist ein vergleichsweise geringer First-Party-Anteil. Ein Jahr zuvor kam PlayStation noch auf 39,7 Millionen verkaufte First-Party-Spiele, bei 286,4 Millionen Spieleverkäufen auf PS5 und PS4. Doch laut Sony-Prognose soll der Absatz im aktuellen Geschäftsjahr steigen. Dabei setzt das Unternehmen auf ein erweitertes Portfolio exklusiver Inhalte sowie auf eine wachsende Nutzerbasis. Die Zahl monatlich aktiver Nutzer lag zuletzt bei 129 Millionen.

„Das Engagement der Nutzer setzte seine starke Dynamik fort, wobei die monatlich aktiven Nutzer bei PlayStation im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 5 Prozent stiegen“, so Sony im neusten Geschäftsbericht. Das Unternehmen erwartet, dass First-Party-Titel im Geschäftsjahr 2025 „zum Ergebnis beitragen“ werden.

Bemerkenswert ist auch der Digitalanteil: Er lag im Fall von „Full Game Software“ im vergangenen Geschäftsjahr bei 76 Prozent. Ein Jahr zuvor waren es noch 70 Prozent.

Weitere Ergebnisse aus dem neusten Geschäftsbericht:

Welche Spiele sind geplant?

Mehrere bevorstehende Veröffentlichungen sollen die strategischen Ziele stützen. Im Juni erscheint „Death Stranding 2: On the Beach“ von Kojima Productions. Die Fortsetzung des vielfach ausgezeichneten ersten Teils führt den Protagonisten Sam Porter Bridges auf eine neue Mission. Verbesserte Grafik, neue Charaktere und Gameplay-Anpassungen sollen das Spiel zu einem der wichtigsten Releases des Jahres machen.

Für August ist „Lost Soul Aside“ geplant. Das Action-Rollenspiel von Ultizero Games, ursprünglich im Rahmen des China Hero Project entstanden, kombiniert schnelle Kämpfe mit einer erzählerisch geprägten Story. Der Protagonist Kaser sucht darin nach seiner Schwester – begleitet von einem stilistisch eigenständigen Gameplay.

„Marathon“, ein Science-Fiction-Shooter von Bungie, folgt im weiteren Jahresverlauf. Die Vollversion erscheint am 23. September 2025 für PC, PS5 und Xbox Series X/S. Der Entwickler wurde für einen Milliarden-Dollar-Betrag von Sony gekauft und es bleibt zu hoffen, dass sich „Marathon“ kein Beispiel an „Concord“ nimmt.

Im Oktober folgt „Ghost of Yōtei“ von Sucker Punch Productions, seit 2011 ein First-Party-Studio von Sony. Das Open-World-Action-Adventure ist als Nachfolger von „Ghost of Tsushima“ konzipiert. Es spielt im Jahr 1603 auf Hokkaido und dreht sich um die Protagonistin Atsu, die gegen die Yōtei Six kämpft. Zu den Neuerungen gehören ein erweitertes Kampfsystem und eine dynamischere Spielwelt.

„Wolverine“ befindet sich ebenfalls in Arbeit. Hier ist allerdings unklar, wann der Titel ins Rennen geschickt wird. Auf der anderen Seite dürfte noch das eine oder andere unangekündigte Spiel bevorstehen.

Finanzielle Ziele und Plattformstrategie

Sony erwartet trotz eines insgesamt sinkenden Umsatzes im Geschäftsjahr 2025 ein Plus beim operativen Gewinn. Der Umsatzrückgang von um 370 Mrd. Yen (-8 Prozent) ist laut Bericht vor allem auf geringere Stückzahlen bei Hardware (Sony verweist auf eine Sättigung) sowie ungünstige Wechselkurse zurückzuführen.

Dem steht ein prognostiziertes Wachstum beim operativen Gewinn von 16 Prozent gegenüber – getrieben vom Verkauf von First-Party-Titeln. Ein Großteil des erwarteten Anstiegs resultiert auch aus der höheren Profitabilität digitaler Inhalte. Starke Impulse kommen zudem von Mikrotransaktionen, die laut Bericht einen großen Umsatzbringer für das PlayStation-Geschäft darstellen. Das erklärt den strategischen Fokus auf Live-Service-Spiele, bei denen Sony auf eigene langfristige Erfolgstitel abzielt.

