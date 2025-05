Resident Evil 9: Wann erscheint es? Capcoms Absatzprognose liefert Hinweis

Nach wie vor ist unklar, wann wir mit dem Release von "Resident Evil 9" rechnen dürfen. Im aktuellen Geschäftsbericht liefert uns Capcom einen Hinweis und deutete an, dass wir uns möglicherweise noch eine Weile in Geduld üben müssen.

Vor wenigen Wochen erreichte uns das Gerücht, dass Capcom einen heimlichen Teaser zu „Resident Evil 9“ veröffentlicht haben könnte. Dies wiederum führte zu Spekulationen, dass die offizielle Enthüllung eher früher als später erfolgt.

Nachdem sich Capcom in den vergangenen Wochen nicht zu den Berichten um eine mögliche Enthüllung oder den Release von „Resident Evil 9“ äußerte, könnte der Publisher im Rahmen seiner aktuellen Geschäftszahlen einen Hinweis darauf geliefert haben, dass sich die Fans noch eine Weile in Geduld üben müssen.

So wagte Capcom im Geschäftsbericht einen Blick in die Zukunft und lieferte unter anderem eine Absatzprognose für neu veröffentlichte Spiele, die vermuten lässt, dass wir im laufenden Fiskaljahr nicht mit „Resident Evil 9“ rechnen sollten.

Release wohl frühestens im nächsten Geschäftsjahr

Wie Capcom bekannt gab, rechnet das Unternehmen damit, im Geschäftsjahr 2025/2026 und somit im Zeitraum zwischen dem 1. April 2025 und dem 31. März 2026 knapp acht Millionen Kopien neu veröffentlichter Spiele abzusetzen.

Da ein neues „Resident Evil“ traditionell zu den größten Spielen eines Jahres gehört, können wir also getrost davon ausgehen, dass „Resident Evil 9“ nicht in diesen Fiskaljahr erscheint.

Stattdessen ist frühestens im kommenden Geschäftsjahr und somit ab dem 1. April 2026 mit dem Release zu rechnen. In der Vergangenheit stimmte ein bekannter Insider bereits auf eine längere Wartezeit ein.

Wie „Dusk Golem“ berichtete, hätten die Entwickler noch einiges an Arbeit vor sich, weil es dem Team darum geht, mit „Resident Evil 9“ einen Titel abzuliefern, der die Reihe ähnlich neu erfindet wie „Resident Evil 4“ oder „Resident Evil 7“.

„Ich denke, die Leute werden erkennen, dass der Grund für die lange Wartezeit bei Resident Evil 9 darin liegt, dass es eine große Neuerfindung der Serie ist, auf dem gleichen Niveau wie RE4 und RE7“, sagte „Dusk Golem“. „Es wird sich nicht wie RE7/RE8 oder die Remakes spielen, sondern es wird neue Dinge ausprobieren und sehr ehrgeizig sein.“

Wer fungiert als Protagonist des neuen Ablegers?

Und noch für ein weiteres Gerücht war „Dusk Golem“ in den vergangenen Monaten verantwortlich. Wie der Insider berichtete, sei er sich zu 100 Prozent sicher, dass die Spieler in „Resident Evil 9“ in die Rolle von Leon S. Kennedy schlüpfen. Gestützt wurden die Angaben des Insiders von einem Nutzer auf Reddit.

Dieser fand heraus, dass Nick Apostolides, der Darsteller von Leon S. Kennedy, auf seiner Webseite einen noch unangekündigten Triple-A-Titel listet, der die gleiche Beschreibung hat wie seine letzten Auftritte als Leon. Versteckt sich hinter dem Ganzen in der Tat „Resident Evil 9“?

Die Zeit wird es zeigen.

Weitere Meldungen zu Resident Evil 9.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren