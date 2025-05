Sony Santa Monica: God-of-War-Macher bedanken sich für 20 Jahre

Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der „God of War“-Reihe hat Entwicklerstudio Sony Santa Monica jetzt ein neues Video veröffentlicht, um sich bei den Fans für ihre Treue in den letzten zwei Jahrzehnten zu bedanken.

Die „God of War“-Reihe feiert in diesem Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum: Am 22. März 1995 erschien das erste Abenteuer des grimmigen Spartaners Kratos von Entwicklerstudio Sony Santa Monica für die erste PlayStation, die damit auch den Grundstein für den Erfolg der nachfolgenden Spiele legten.

Dieser Erfolg ist aber auch den Millionen von Spielern zu verdanken, die in die von Sony Santa Monica erschaffenen Welten eingetaucht sind. Das Studio weiß dies zu schätzen und hat das Jubiläum nun zum Anlass genommen, ein neues Video zu veröffentlichen, um sich für die Unterstützung der Fans in den letzten zwei Jahrzehnten zu bedanken.

„Ein Dankeschön an euch alle“

„Dieses Video ist ein Dankeschön von Santa Monica Studio an euch alle“, heißt es in der Beschreibung. „Über zwei Jahrzehnte hinweg haben eure Leidenschaft, eure Kreativität und eure Unterstützung God of War zu etwas geformt, das wir uns niemals hätten vorstellen können. Ihr habt uns inspiriert, uns herausgefordert und uns daran erinnert, warum wir lieben, was wir tun. Von uns allen im Studio: Danke für 20 Jahre, und auf weitere 20!“

Im Video kommen schließlich einige der Mitarbeiter von Sony Santa Monica zu Wort, während eine Ausstellung zur „God of War“-Reihe, die anlässlich des Jubiläums in der Gallery Nucleus in Los Angeles veranstaltet wurde, als Kulisse dient. Die exklusive Ausstellung bot eine Sammlung von „Tribute-Kunst, Konzeptkunst und Erinnerungsstücken, um das reiche Erbe dieser unglaublichen Serie“ hervorzuheben.

Kostenlose Dark Odyssey Collection zum Jubiläum

Außerdem hatte Santa Monica bereits pünktlich am 22. März ein emotionales Tributvideo zu „God of War“ veröffentlicht, um das beeindruckende Erbe von Kratos gebührend zu feiern und die wichtigsten Momente in der Geschichte der Reihe noch einmal Revue passieren zu lassen. Bereits hier richteten die Entwickler ihren Dank an die Fans: „Ihr seid diejenigen, die es möglich gemacht haben, dass God of War diesen Meilenstein erreicht hat, und wir sind unendlich dankbar, dass ihr uns die Möglichkeit gegeben habt, weiterhin kreativ zu sein.“

Anlässlich des Jubiläums wurde neben den Tribut- und Dankesvideos auch die „Dark Odyssey Collection“ für „God of War: Ragnarök“ veröffentlicht. Diese Sammlung mit diversen kosmetischen Extras, die Kratos und seinen Gefährten einen nostalgischen Anstrich geben, können alle Spieler auf allen Plattformen kostenlos herunterladen. Darüber hinaus gab es für PlayStation-Nutzer spezielle Codes, um einen exklusiven Gratis-Avatar aus dem PS Store zu beziehen.

Wie die Zukunft für Santa Monica aussieht? Hinter den Kulissen arbeitet das Studio bereits am nächsten „God of War“. Gerüchten zufolge könnte es entweder nach Ägypten oder zurück nach Griechenland gehen. Zudem befindet sich die „God of War Collection“ in Entwicklung, die Neuauflagen der ersten Teile umfasst. Und abseits von Kratos entsteht bei Santa Monica derzeit auch eine komplett neue IP, die in eine ganz andere Richtung gehen könnte.

