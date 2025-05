Stalker Legends of the Zone Trilogy: PS5-Version angekündigt – Termin, technische Details & Trailer

Stalker Legends of the Zone Trilogy:

Nach den Gerüchten der vergangenen Tage kündigte GSC Game World die Shooter-Sammlung "Stalker: Legends of the Zone Trilogy" heute für die aktuellen Konsolen PS5 und Xbox Series X/S an. Wir haben die wichtigsten Details für euch zusammengefasst.

Vor wenigen Tagen deutete eine Alterseinstufung aus Taiwan bereits darauf hin, dass die Veröffentlichung der „Stalker: Legends of the Zone Trilogy“ für die PS5 und die Xbox Series X/S kurz bevorstehen könnte.

Heute machten die Verantwortlichen von GSC Game World Nägel mit Köpfen und kündigten die Current-Gen-Fassung mit einem konkreten Termin an. Demnach erscheint die „Stalker: Legends of the Zone Trilogy“ bereits am kommenden Dienstag, dem 20. Mai 2025, für die aktuellen Konsolen. Wer die Shooter-Sammlung bereits für die PS4 oder die Xbox One besitzt, kann seine Kopie kostenlos auf die PS5- bzw. Xbox Series X/S-Version upgraden.

Laut den Entwicklern bieten die Current-Gen-Umsetzungen diverse technische Verbesserungen, darunter höher aufgelöste Texturen, erweiterte Shader für Wasser- und Nässeeffekte sowie eine überarbeitete Beleuchtung der Spielwelt. Auch die Auflösung wurde natürlich optimiert.

Des Weiteren wies GSC Game World darauf hin, dass auf der PS5 und der Xbox Series X/S drei Darstellungsmodi geboten werden.

Die Grafikmodi in der Übersicht:

Xbox Series X, PlayStation 5, PlayStation 5 Pro

Qualität: Native 4K-Auflösung / 30 Bilder pro Sekunde

Native 4K-Auflösung / 30 Bilder pro Sekunde Ausgewogen: Hochskalierte 4K-Auflösung / 40 Bilder pro Sekunde

Hochskalierte 4K-Auflösung / 40 Bilder pro Sekunde Leistung: Hochskalierte 4K-Auflösung / 60 Bilder pro Sekunde

Hochskalierte 4K-Auflösung / 60 Bilder pro Sekunde Ultra-Leistung: Hochskalierte 2K-Auflösung / 120 Bilder pro Sekunde

Xbox Series S

Qualität: Native 2K-Auflösung / 30 Bilder pro Sekunde

Native 2K-Auflösung / 30 Bilder pro Sekunde Ausgewogen: Hochskalierte 2K-Auflösung / 40 Bilder pro Sekunde

Hochskalierte 2K-Auflösung / 40 Bilder pro Sekunde Leistung: 1080p-Auflösung / 60 Bilder pro Sekunde

Zu den weiteren Features auf der PS5 und der Xbox Series X/S gehört die Möglichkeit, die „Stalker: Legends of the Zone Trilogy“ auch mittels Maus und Tastatur zu spielen. Darüber hinaus versah GSC Game World die Umsetzung für die aktuellen Konsolen mit der Unterstützung von Mods.

Diese können über Mod.io geteilt und bezogen werden. Die „Stalker: Legends of the Zone Trilogy“ kostet im PlayStation Store 39,99 Euro. Wahlweise ist es möglich, die drei enthaltenen Klassiker „Shadow of Chernobyl“ (2007), „Clear Sky“ (2008) und „Call of Pripyat“ (2009) auch einzeln zu erwerben.

Der Einzelpreis der enthaltenen Spiele liegt bei jeweils 19,99 Euro.

