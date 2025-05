Superman: Auf, auf und davon! – Erster richtiger Trailer zeigt massig krachende DCU-Action

In rund acht Wochen erlebt der letzte Sohn Kryptons in "Superman" wieder neue aufregende Abenteuer. Um die wartenden Fans auf den kommenden DCU-Kinofilm einzustimmen, hat DC Studios nun den ersten Trailer veröffentlicht.

Schon in wenigen Monaten fliegt der Mann aus Stahl im DC-Actionfilm „Superman“ wieder über unsere Kinoleinwände. Nun hat DC Studios den ersten richtigen Trailer zum kommenden Superhelden-Abenteuer veröffentlicht, mit dem das neue DC Universe (kurz: DCU) auch im Kino richtig durchstarten soll. James Gunn („Guardians of the Galaxy“-Reihe) ist das kreative Mastermind und hält die Fäden für die kommenden Filme sowie Serien in der Hand.

Das rund drei Minuten lange actionreiche Video haben wir wie gewohnt weiter unten im Artikel für euch eingebunden.

Deine Entscheidungen, deine Handlungen

Der erste richtige Trailer zum kommenden DCU-Kinofilm zeigt uns, wie Lois Lane ein Interview mit Superman führen möchte. Sie möchte seine Meinung zu den jüngsten Ereignissen erfahren, immerhin habe der Mann aus Stahl stark in der Kritik gestanden. Während Kal-El darauf beharrt, einen Krieg beendet zu haben, erklärt Lois, das sei eine mögliche Perspektive.

Andere beharren darauf, er habe illegal ein fremdes Land betreten. Dies habe letztendlich dazu geführt, dass Rick Flag Sr., der US-Verteidigungsminister, ein wachsames Auge auf Supermans Aktionen haben werde. In weiteren Szenen sind andere bekannte DC-Charaktere zu sehen. Hierzu zählen unter anderem Jonathan und Martha Kent, Bösewicht Lex Luthor sowie andere Superhelden wie Green Lantern (Guy Gardner), Hawkgirl und Mister Terrific.

Streng genommen ist „Superman“ übrigens schon die zweite Auskopplung des neuen DCU, denn der Startschuss fiel, zumindest in den USA, bereits Anfang Dezember 2024 mit der blutigen Animationsserie „Creature Commandos“. Diese setzt nicht nur nach den Ereignissen des Antihelden-Abenteuers „The Suicide Squad“ und der „Peacemaker“-Serie an, sondern gewährt uns einen ersten Einblick in jene Welt, die wir bald mit „Superman“ im Kino erkunden dürfen.

David Corenswet („Hollywood“) verkörpert den neuen Mann aus Stahl. Rachel Brosnahan („The Marvelous Mrs. Maisel“) steht ihm als neue Lois Lane zur Seite. Des Weiteren treten im Film unter anderem Nicholas Hoult („X-Men: Erste Entscheidung“) als Bösewicht Lex Luthor, Nathan Fillion („The Rookie“) als Green Lantern Guy Gardner und Isabela Merced („Alien: Romulus“) als Hawkgirl auf. Regie führt James Gunn („The Suicide Squad“).

„Superman“ startet am 10. Juli 2025 in den deutschen Kinos.

Offizieller Trailer:

Offizielles Poster:

Wie gefällt euch der erste richtige Trailer zum neuen „Superman“-Kinofilm?

