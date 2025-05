Switch 2: Hardware ein Verlustgeschäft? Analyst spricht über die Produktionskosten

Nintendo präsentierte kürzlich die Switch 2 und gab dabei auch den Preis bekannt. Während die Konsole für 449,99 US-Dollar in den USA und 469,99 Euro in Europa angeboten wird, sorgen Aussagen von Analysten für Diskussionen: Deckt der Preis überhaupt die Produktionskosten?

Im vergangenen Monat stellte Nintendo die Switch 2 nicht nur ausführlich vor, sondern verriet gleichzeitig, wie tief interessierte Spieler für den Nachfolger der Switch in die Tasche greifen müssen.

Während Nintendo die Konsole in den USA für 449,99 US-Dollar anbietet, kostet die Switch 2 hierzulande 469,99 Euro. Ein Preis, der in den Tagen nach der offiziellen Enthüllung durchaus für Kritik sorgte. Geht es nach dem MST Financial-Analysten David Gibson, dann ist dieser Preis gemessen an den Produktionskosten allerdings gerechtfertigt.

Wie Gibson im Gespräch mit der Financial Times anmerkte, steht anhand der angekündigten Preise und der Produktionskosten nämlich sogar die Frage im Raum, ob sich der Verkauf der Switch 2-Hardware für Nintendo nicht zu einem Verlustgeschäft entwickelt.

Wie teuer ist die Produktion der Switch 2?

So möchte Gibson in Erfahrung gebracht haben, dass die Exportdaten aus Vietnam für den Stückpreis der Switch 2 bei 338 US-Dollar liegen. Dies ist der Preis, den Nintendos Partner an Vietnam und andere Länder übermitteln, um die Zollabgaben zu bestimmen. Dabei handelt es sich jedoch um die reinen Produktionskosten.

Der Versand, mögliche Lagerungen, Provisionen für die Händler und andere Faktoren sind in diesem Preis noch gar nicht berücksichtigt. Das Gleiche gilt für die Steuern oder mögliche Zölle in den unterschiedlichen Ländern.

Mit seinen Schätzungen steht Gibson übrigens nicht alleine da. Schon kurz nach der Präsentation der Switch 2 im vergangenen Monat meldete sich Hideki Yasuda, Analyst bei Toyo Securities, mit ähnlichen Aussagen zu Wort. Laut Yasuda sollen die Produktionskosten der Switch 2 sogar bei knapp 400 US-Dollar liegen.

Dies wiederum bedeutet laut dem japanischen Analysten, dass Nintendo mit dem Verkauf der Hardware definitiv Verluste einfährt, die das Unternehmen angesichts der zu erwartenden Software-Verkäufe jedoch bewusst in Kauf nehmen dürfte.

Wann erscheint die Switch 2?

Die Switch 2 erscheint am 5. Juni 2025 und wird zum Launch in zwei Editionen erhältlich sein. Das Paket, bestehend aus der Konsole an sich und dem entsprechenden Zubehör, bietet Nintendo hierzulande für 469,99 Euro an. Zudem wird es ein Bundle geben, das neben der Switch 2 und dem Zubehör eine digitale Kopie von „Mario Kart World“ enthält.

Das Bundle mit dem Fun-Racer kostet bei uns 509,99 Euro. Wie Nintendo einräumte, wird das Bundle allerdings nicht dauerhaft erhältlich sein. Stattdessen wird es Nintendo laut eigenen Angaben lediglich bis zum Herbst 2025 produzieren.

