Texas Chain Saw Massacre: Support-Aus nach nur zwei Jahren – Das Ende der Jagd?

Nicht einmal zwei Jahre nach dem Release beendet Gun Interactive den Support für „Texas Chain Saw Massacre“. Die Verantwortlichen sind der Meinung, dass das „volle Potenzial“ erreicht wurde. Doch was bedeutet diese Entscheidung für das asymmetrische Multiplayer-Horrorspiel?

Am 18. August 2023 veröffentlichte Gun Interactive mit „Texas Chain Saw Massacre“ einen neuen asymmetrischen Multiplayer-Horrortitel im Stile von „Dead by Daylight“, der auf dem gleichnamigen Horrorfilmklassiker von 1974 basiert und die Spieler entweder in die Rolle eines der Opfer oder aber in die eines der Familienmitglieder – darunter auch Leatherface – schlüpfen lässt.

Jetzt – nicht einmal zwei Jahre nach dem Release – steht „Texas Chain Saw Massacre“ schon wieder vor dem Aus. Wie die Verantwortlichen nun in einem ausführlichen Beitrag auf der offiziellen Webseite bekannt gegeben haben, hat man sich dazu entschieden, den Support zu beenden. Doch was bedeutet das für die Spieler?

Die gute Nachricht vorab: Die Server für „Texas Chain Saw Massacre“ bleiben auf absehbare Zeit online und das Spiel wird auch nicht aus den Stores entfernt. Somit bleibt der Titel, der erst im vergangenen April Teil des monatlichen Line-ups von PS Plus Essential war, weiterhin spielbar. Allerdings wird es nach dem kommenden Mai-Update keine weiteren Inhalts-Updates, Bugfixes, Balance-Patches oder sonstige Veränderungen und Verbesserungen mehr geben.

Auch neue Inhalte sind nicht mehr geplant. Gun Interactive betonte, man glaube, das „volle Potenzial“ von „Texas Chain Saw Massacre“ ausgeschöpft zu haben. In Zukunft sind lediglich „ein paar weitere Patches“ zur Umstellung des Matchmakings auf Peer-to-Peer vorgesehen. Dies deutet darauf hin, dass die dedizierten Server in naher Zukunft abgeschaltet werden dürften.

„Wir glauben, dass The Texas Chain Saw Massacre vollständig umgesetzt ist“

„Wir sind stolz auf das Spiel, das wir gemacht haben, und freuen uns, dass wir an einem Punkt sind, an dem The Texas Chain Saw Massacre unserer Meinung nach sein volles Potenzial erreicht hat“, heißt es in der Erklärung von Gun Interactive auf der offiziellen Webseite.

„Wir hatten von Anfang an eine klare und präzise Vision für dieses Spiel. Wir wollten die Grenzen des asymmetrischen Multiplayer-Horrors verschieben, einer jüngeren Generation diesen Kultfilm näherbringen und die Leute in die wunderschöne, aber makabre Welt von Muerto County entführen und wir glauben, dass uns das gelungen ist.“

Weiter heißt es: „Und an diesem Punkt glauben wir, dass The Texas Chain Saw Massacre vollständig umgesetzt ist. The Texas Chain Saw Massacre“ wird weiterhin spielbar sein und wird NICHT aus den Stores entfernt. Unser Community-Team wird weiterhin mit unseren Spielern interagieren, während wir The Texas Chain Saw Massacre mit all jenen feiern, die dieses Spiel genauso lieben wie wir.“

Weitere Meldungen zu The Texas Chainsaw Massacre.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren