Xbox machte den Anfang: Analysten erwarten Preiserhöhungen für PlayStation und den Rest der Branche

Nintendo überraschte Anfang April mit einem hohen Verkaufspreis für die Switch 2, sorgte aber vor allem mit Spielepreisen von bis zu 90 Euro für Aufsehen. Zum 1. Mai zog Microsoft nach und kündigte Preiserhöhungen für Hardware und Spiele an. Sony hingegen passte die Preise erst Mitte April in verschiedenen Regionen an, erwägt aber bereits eine weitere Erhöhung.

Hauptverantwortlich für das Preistreiben sind neben steigenden Entwicklungs- und Produktionskosten vor allem die US-Zölle. Das machten jetzt mehrere Analysten im Gespräch mit IGN deutlich. „Die Konsolen von Microsoft werden in Asien hergestellt, also mal ehrlich: Wen auf dieser Welt können diese Preiserhöhungen jetzt noch überraschen?“, so Dr. Serkan Toto, CEO von Kantan Games, der hinzufügte, dass die höheren Preise ohnehin früher oder später gekommen wären.

Das von Trump ausgelöste Zollchaos bot jedoch eine günstige Gelegenheit, die Preiserhöhungen anzukündigen, ohne allzu negative Reaktionen befürchten zu müssen. „Es war ein cleverer Schachzug von Microsoft, das aktuelle Wirtschaftsklima als Hintergrund zu nutzen, um die Preiserhöhungen nicht nur in den USA, sondern auch weltweit durchzusetzen. Clever war auch, dass sie dies auf einen Schlag taten, anstatt die Fans über einen längeren Zeitraum und schrittweise in verschiedenen Regionen zu verärgern“, so der Analyst.

NYU-Stern-Professor Joost van Dreunen stimmt dieser Einschätzung zu: „Microsoft zieht das Pflaster auf einmal ab, anstatt den Tod durch tausend Schnitte zu erleiden.“ Auch Manu Rosier, Director of Market Intelligence bei Newzoo, und Rhys Elliott, Head of Market Analysis bei Alinea Analytics, betonen die Bedeutung der Zölle. Obwohl Spiele nicht unmittelbar von den Zöllen betroffen sind, werden sie teurer, um die höheren Kosten bei der Hardware-Produktion zu kompensieren.

Sony und weitere werden nachziehen: Microsoft war erst der Anfang

Und die Analysten sind sich einig, dass Microsofts Preiserhöhungen „erst der Anfang sind“ und beispielsweise auch Sony und der Rest der Branche nachziehen werden. „Zusätzlich zu den Hardware-Preiserhöhungen werden wir wahrscheinlich auch sehen, dass PlayStation die Softwarepreise anheben wird. Da Nintendo und Xbox die Softwarepreise erhöhen, sind die Schleusen jetzt geöffnet“, erklärte Elliott.

„Jeder Publisher – First- und Third-Party, PC und Konsole gleichermaßen – der 80 Dollar verlangen kann, wird es tun. Der Markt wird es tragen. Viele Spieler sind bereit, Preise über 70 Dollar zu zahlen, wie die hohen Zahlen derjenigen zeigen, die bereit sind, 100 Dollar für ein paar Tage Vorabzugang zu zahlen (was laut unseren Daten bei einigen Spielen in die Millionen gehen kann).“

Der Analyst weist jedoch auch darauf hin, dass die höhere Preisgrenze eine größere Vielfalt und mehr Preisklassen ermöglichen könnte. Günstigere Spiele könnten profitieren, da der wahrgenommene Rabatt ihre Verkäufe ankurbeln könnte. „Alinea-Daten zeigen, dass viele Spieler zugreifen, wenn ein Spiel auf Steam unter 50 US-Dollar kostet“, so der Analyst, während „80-Dollar-Spiele auf den Markt kommen, um die Verkäufe an Superfans zu maximieren.“

Mit Blick auf die PS5-Konsolen dürften Preiserhöhungen womöglich zuerst die USA betreffen, da „Sony den Preis seiner Konsole außerhalb der USA mehrfach erhöht hat“, erklärte Daniel Ahmad von Niko Partners. „Sowohl Sony als auch Microsoft zögern angesichts der Größe und Bedeutung des US-Marktes für den Konsolenverkauf, die Preise in den USA zu erhöhen. Dennoch wären wir nicht überrascht, wenn Sony mit Preiserhöhungen für die PS5 in den USA nachziehen würde.“

Analysten sehen keinen Rückgang der Ausgaben – eher eine Verschiebung

Doch könnten die Erhöhungen der Branche nicht schaden, wenn weniger Leute dazu bereit sind, die gestiegenen Preise zu zahlen? Diese Befürchtung teilen die Analysten nicht. Sie gehen davon aus, dass die Ausgaben für Spiele keinen nennenswerten Rückgang erleiden werden. Stattdessen würden sie sich nur verschieben.

„Der Markt wird es tragen. Early Adopters werden immer Early Adopters sein. Die Verkaufszahlen von PlayStation- und Nintendo-Konsolen lagen über oder im Einklang mit früheren Generationen, obwohl die Konsolen nicht wie frühere Generationen im Preis gesunken sind“, machte Elliott deutlich. „Hinzu kommt, dass In-App-Käufe heutzutage enorme Ausgaben generieren – mehr als Premium-Spielekäufe, wenn man den Markt als Ganzes betrachtet.“

Diese Einschätzung teilt auch Rosier: Steigende Preise müssen nicht zwingend zu sinkenden Gesamtausgaben führen, könnten aber das Ausgabeverhalten der Konsumenten verändern. Sie würden möglicherweise weniger Vollpreistitel kaufen und stattdessen mehr auf Abonnements, Bundles oder Live-Service-Spiele setzen. Aus diesem Grund werden auch die Publisher „nach Möglichkeiten suchen, nach der Veröffentlichung Mehrwert zu schaffen“, in Form von „mehrstufigen Preisstrategien, DLCs und Bundles.“

Auch der bekannte Analyst Matt Piscatella glaubt, dass „die Verbraucher noch stärker auf Free-to-Play und andere leichter zugängliche Formen des Spielens umsteigen werden, einschließlich Spielen, die sie bereits besitzen oder auf die sie Zugriff haben“. Da die Kosten auch in anderen Lebensbereichen steigen, stehe am Ende „immer weniger Geld für Kategorien wie Gaming zur Verfügung“.

Weitere Meldungen zu Nintendo Switch 2, PS5, Xbox Series X/S.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren