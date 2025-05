Assassin’s Creed Shadows: Spielerzahlen und Umsätze lassen einen Vorgänger deutlich hinter sich

„Assassin’s Creed Shadows“ legte bekanntlich den zweiterfolgreichsten Start in der Franchise-Geschichte hin und vor allem „Assassin’s Creed Odyssee“ konnte in zwei Bereichen „klar übertroffen“ werden, wie Ubisoft jetzt im Rahmen des jüngsten Finanzberichtes bekannt gab.

Nach zweifacher Verschiebung wurde „Assassin’s Creed Shadows“ am 20. März 2025 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC veröffentlicht und vor allem für Ubisoft war der Launch des Action-Abenteuers von großer Bedeutung, nachdem große Erfolge in der Vergangenheit zuletzt ausblieben und auch „Star Wars Outlaws“ die internen Erwartungen nicht erfüllen konnte.

Doch der Start gelang: Nach nur zwei Tagen konnte „Shadows“ bereits über zwei Millionen Spieler verzeichnen und auch die Verkaufszahlen konnte überzeugen. Berichten zufolge wurde am ersten Tag sogar der zweithöchste Umsatz in der Geschichte des Franchise erzielt – lediglich „Assassin’s Creed Valhalla“ performte besser. „Assassin’s Creed Odyssey“ konnte in zwei Bereichen jedoch „klar übertroffen“ werden, wie Ubisoft nun bekannt gegeben hat.

Shadows übertrifft Ubisofts Erwartungen und Odyssey

Im Rahmen des jüngsten Finanzberichtes (via GamesRadar) hat Ubisoft den Launch von „Assassin’s Creed Shadows“ bewertet und deutlich gemacht, dass sowohl Umsatz als auch Spielerzahlen deutlich über denen von „Assassin’s Creed Odyssee“ liegen und somit die Erwartungen übertreffen konnten. Keine schlechte Leistung, in Anbetracht der Tatsache, dass das Abenteuer im antiken Griechenland für viele Spieler als Höhepunkt der modernen „Assassin’s Creed“-Titel gilt.

„Spieler haben 160 Millionen Stunden in Assassin’s Creed Shadows verbracht, was das fesselnde Gameplay und die anhaltende Anziehungskraft der Franchise unterstreicht“, erklärte Ubisoft in seinem Finanzbericht. Darüber hinaus bekräftigte Ubisoft, dass die Verschiebung von „Shadows“ trotz der finanziellen Erwartungen die richtige Entscheidung war. Aufgrund dieser positiven Erfahrung hat man intern auch beschlossen, mehrere große Titel zu verschieben.

Jede Menge neue Inhalte für Shadows geplant

Währenddessen ist Ubisoft aktuell damit beschäftigt, das Spielerlebnis von „Assassin’s Creed Shadows“ kontinuierlich zu verbessern und auch durch neue sowie kostenlose Inhalte zu erweitern. Über welche Neuerungen sich Spieler im ersten Jahr freuen können, stellen die Entwickler Ende April anhand einer Roadmap etwas genauer vor. Das erste Update mit frischen Story-Inhalten wurde auch erst in diesem Monat veröffentlicht.

Und es geht Schlag auf Schlag weiter: Bereits Ende Mai wird der nächste umfangreiche Patch für „Shadows“ ausgerollt, der unter anderem eine Überarbeitung des Parkour-Systems und das erste Crossover-Event beinhaltet. Erst gestern kündigte Ubisoft an, dass Yasuke und Naoe auf das Horrorspiel „Dead by Daylight“ treffen werden. Und bereits im nächsten Monat stehen weitere Story-Inhalte in den Startlöchern. Somit dürfte im feudalen Japan auf absehbare Zeit keine Langeweile aufkommen.

