Clair Obscur Expedition 33: Entwickler warnen vor Plüsch-Scammern

Das am 24. April erschienene „Clair Obscur: Expedition 33“ ist noch immer erfolgreich unterwegs. Der Titel des französischen Indie-Studios Sandfall Interactive ist laut der Webseite Metacritic das bislang am besten bewertete Spiel des Jahres. Dicht dahinter folgt das kurz zuvor erschienene „Blue Prince“.

Den Erfolg des Rollenspiels machen sich nun jedoch auch Scammer zunutze. Sandfall Interactive warnte nun vor Webseiten, die angebliche Plüschtiere des Charakters Esquie verkaufen.

Fans sollten nicht auf diese Seiten reinfallen

Über Twitter warnten die Entwickler die Fans von „Clair Obscur: Expedition 33“ nun vor Webseiten, die vorgeben, Esquie-Plüschfiguren zu verkaufen. So hätte das Studio mehrere Seiten entdeckt, die angebliche Plüschtiere des beliebten Charakters führen würden.

„Um das klarzustellen: Alle Websites von Drittanbietern, die Esquie-Plüschfiguren verkaufen, sind NICHT offiziell lizenziert“, so Sandfall Interactive über den offiziellen Twitter-Account zum Spiel. „Viele von ihnen werben mit KI-generierten Grafiken und wir raten dringend davon ab, bei diesen Quellen zu kaufen. Es könnte sich dabei um Betrug handeln.“

Während „Clair Obscur: Expedition 33“ eine ganze Reihe an ungewöhnlichen und sympathischen Charakteren zu bieten hat, scheint besonders Esquie bei den Fans gut anzukommen. Esquie ist ein riesiges, mächtiges Wesen mit einem guten Herz, das im Spiel als Knuddelkumpane sowie als Fortbewegungsmittel dient.

Sandfall Interactive will selbst tätig werden

Die Nachfrage nach den Esquie-Plüschis scheint so hoch zu sein, dass Sandfall Interactive überlegt, selbst Figuren des Charakters anzubieten. Dies sei etwas „Wheee, um das Whooo auszugleichen“, schrieb das Studio in Esquie-Art. In einer Szene in „Clair Obscur: Expedition 33“ beschreibt Esquie Fröhlichkeit als „Wheee“, während Trauer und Zorn für ihn „Whooo“ seien.

„Wir prüfen die Herstellung offizieller Esquie-Plüschtiere und möchten sie euch so schnell wie möglich anbieten“, so die Franzosen. „Habt in der Zwischenzeit bitte etwas Geduld – und lasst euch nicht übers Ohr hauen!“

