Days Gone Remastered: PS5-Patch veröffentlicht – Balanced-Modus, VRR und mehr im Changelog

Days Gone Remastered:

Mit dem Patch 1.025.717 bekommt “Days Gone Remastered" auf der PS5 einen neuen Balanced-Modus. Auch an anderen Stellen tat sich etwas. Der Changelog liegt vor.

Bend Studio hat für die PS5-Version von “Days Gone” ein neues Update veröffentlicht. Der Patch mit der Versionsnummer 1.025.717 umfasst technische Anpassungen, die die Spielerfahrung in mehreren Bereichen verbessern sollen.

Die Aktualisierung von „Days Gone Remastered“ ergänzt das Grafikmenü um einen neuen Rendermodus mit der Bezeichnung „Ausgewogen“. Dieser Balanced-Modus zielt auf eine Bildrate von 40 FPS bei gleichzeitiger Optimierung der Auflösung ab. Auf der PlayStation 5 erfolgt das Rendering in 1.800p, während die PS5 Pro eine 4K-Ausgabe mittels PSSR bietet.

Bend Studio verweist auf die folgenden Werte:

PS5:

Mit 1.800p gerendert

Ziel 40 FPS

PS5 Pro:

Gerendert mit 2.160p (4K-Ausgabe mit PSSR)

Ziel 40 FPS

Laut Entwicklerhinweis ist die neue Option nur sichtbar, wenn ein Display mit 120 Hz verwendet wird.

Darüber hinaus wurde in „Days Gone Remastered“ die variable Bildwiederholrate (VRR) aktiviert. Die Funktion steht zur Verfügung, wenn sie in den Systemeinstellungen der PS5 aktiviert wurde und ein kompatibles Ausgabegerät genutzt wird.

Verbesserungen bei Performance und Steuerung

Auch im Bereich der Performance soll „Days Gone Remastered“ künftig besser abschneiden. Zu den Änderungen zählen laut Patchnotes:

Verbesserte Ladezeiten und Streaming-Optimierungen.

Die Eingabeverzögerung wurde aktualisiert, damit sie sich bei allen Renderoptionen konsistenter anfühlt.

Entkoppelung der Kartenansicht von der 30-FPS-Grenze

Diverse Fehlerbehebungen zur Absturzsicherheit

Die Steuerung profitiert von Anpassungen beim Gyro-Zielen, das nun wie vorgesehen arbeitet. Damit reagiert das Spiel verlässlicher auf die Bewegungssteuerung des DualSense-Controllers.

Audioqualität überarbeitet

Ein weiterer Schwerpunkt des Updates von „Days Gone Remastered“ liegt auf der Überarbeitung der akustischen Präsentation. Der Audiomix wurde grundlegend angepasst, was den Entwicklern zufolge sowohl die Lautstärkeverhältnisse als auch die Klangqualität einzelner Elemente betrifft.

Spezifische Änderungen im Audiobereich:

Gelegentlich auftretende hohe Lautstärke beim Motorradfahren behoben

Verbesserte Dialoglautstärke, insbesondere bei Events mit überlebenden Geiseln

Die Waffen der Feinde wurden verbessert und klingen nun bedrohlicher

Freaker klingen lauter, wenn sie sich in der Nähe des Spielers befinden

Das Greifen eines Freakers klingt intensiver

Im Horde Assault-Modus wurden zudem Audioprobleme bei längeren Spielsitzungen korrigiert, etwa ein Fehler, durch den eine Tonschleife nach 30 Minuten wie erwartet fortgesetzt wurde. Den kompletten Changelog zum Update 1.025.717vom „Day Gone Remastered“ hält Bend hier bereit.

“Days Gone Remastered” ist seit Ende April 2025 ausschließlich digital erhältlich und wurde neben grafischen Verbesserungen auch um neue Spielmodi erweitert. Zu diesen zählen:

Horde Assault: Überlebenskampf gegen große Freaker-Massen

Überlebenskampf gegen große Freaker-Massen Speedrun: Fokus auf Zeitrekorde

Fokus auf Zeitrekorde Permadeath: Modus ohne zweite Chance

Hinzu kamen DualSense-Funktionen wie haptisches Feedback sowie 3D-Audio. Besitzer der ursprünglichen PS4-Version können für zehn Euro auf die PS5-Variante upgraden, ausgenommen sind allerdings Nutzer der PS-Plus-Version.

