Death Stranding 2: Hideo Kojima kündigt World Strand Tour 2 an

Der Release von „Death Stranding 2“ rückt immer näher. Erst in der vergangenen Woche haben Hideo Kojima und sein Studio Kojima Productions bekannt gegeben, dass die Kernentwicklung des PS5-Spiels abgeschlossen ist und der Gold-Status erreicht wurde. Der geplanten Veröffentlichung im nächsten Monat dürfte somit nichts mehr im Wege stehen.

Und um weiter auf den nahenden Launch einzustimmen und ihn gebührend zu feiern, haben die Verantwortlichen jetzt die sogenannte World Strand Tour 2 angekündigt (via Gematsu), die Anfang Juni starten und an insgesamt zwölf Orten auf der ganzen Welt Halt machen wird. Besucher können sich unter anderem auf besondere Gäste und Events freuen.

Kojima geht mit Death Stranding 2 auf Welttournee

Los geht es mit der World Strand Tour 2 am 8. Juni 2025 in Los Angeles, während der Verlauf der Tour auch über den Release von „Death Stranding 2“ Ende Juni hinausgehen wird und erst im November in der italienischen Stadt Lucca ihr Ende finden wird. Bei uns in Deutschland wird die Tour allerdings keinen Stopp machen. Die kürzeste Anreise hätten deutsche „Death Stranding“-Fans wohl nach Paris – hier hält die Tour am 28. Juni 2025.

Was genau die Fans genau erwarten können, ist zum aktuelle Zeitpunkt noch nicht bekannt. Allerdings sollen „weitere Details zu den einzelnen Stationen der Tour in Kürze bekannt gegeben werden“. Die Daten und Orte der World Strand Tour 2 zu „Death Stranding 2“ sehen aktuell wie folgt aus:

8. Juni – Los Angeles

14. Juni – Sydney

26. Juni – Tokio

28. Juni – Paris

30. Juni – London

4. Juli – Seoul

6. Juli – Taipeh

9. Juli – Hongkong

12. Juli – Shanghai

August – Riad

Oktober – Sao Paulo

November – Lucca

Bereits 2019 begleitete eine World Strand Tour die Veröffentlichung von „Death Stranding“. Sie umfasste zehn Stationen auf mehreren Kontinenten und führte direkt zum Release des Spiels am 8. November. Dabei machte Kojima mit seinem Team auch in Berlin Halt. Neben Interaktionen mit den Entwicklern und Gästen wie Nicolas Winding Refn boten einige Stopps zusätzliche Events. So konnten Besucher in London dank der „Death Stranding Experience“ in die Spielwelt eintauchen.

Death Stranding 2 erscheint Ende Juni für die PS5

„Death Stranding 2“ wird am 26. Juni 2025 exklusiv für die PlayStation 5 erscheinen, während Käufer der digitalen Deluxe Edition für 89,99 dank Early Access bereits zwei Tage früher loslegen können. Das gilt auch für Spieler, die sich dazu entschließen, die 249,99 Euro teure Collector’s Edition zu erwerben. Die Sammlerausgabe enthält unter anderem eine 15 Zoll große Statue des Magellan-Menschen und weitere Extra. Steelbook und Disc sind jedoch nicht enthalten.

Darüber hinaus wurde erst kürzlich ein limitierter DualSense-Controller im „Death Stranding 2“-Design angekündigt, der pünktlich zum Release des Spiels am 26. Juni erscheinen wird. Preislich werden für das Pad 84,99 Euro fällig, während Vorbestellungen ab dem 22. Mai um 19 Uhr unserer Zeit im PlayStation Director Store getätigt werden können.

