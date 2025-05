Doom The Dark Ages: Kann der Shooter mit seinen Vorgängern mithalten? Erste Spielerzahlen bekannt

Doom The Dark Ages:

„Doom: The Dark Ages“ ist ab sofort erhältlich: Kann der neue Shooter an den Erfolg seiner Vorgänger anknüpfen oder lässt das Interesse am Doom Slayer langsam nach? Erste Spielerzahlen geben Aufschluss.

Während Käufer der Premium Edition bereits seit zwei Tagen das mittelalterliche Setting von „Doom: The Dark Ages“ erkunden können, dürfen sich seit heute auch alle anderen Spieler mit der Super-Schrotflinte auf Dämonenjagd begeben: Der neueste Teil von id Softwares beliebter Shooter-Reihe ist ab sofort für PS5, Xbox Series X/S und PC erhältlich.

Die Frage ist jedoch, ob der Doom Slayer nach wie vor viele Spieler begeistert oder ob sich bei den Fans langsam eine gewisse Müdigkeit einstellt. Erste Spielerzahlen von Valves Plattform Steam liefern nun einen Anhaltspunkt für das Interesse an „Doom: The Dark Ages“.

The Dark Ages bleibt auf Steam hinter Eternal und dem Reboot zurück

Ein Blick auf die Zahlen verdeutlicht: „Doom: The Dark Ages“ erreicht zum jetzigen Zeitpunkt nicht die Höchstwerte seiner beiden Vorgänger. „Doom Eternal“ (2020) verzeichnete einen Spitzenwert von 104.981 gleichzeitigen Spielern, „Doom“ (2016) kam auf 44.271. Demgegenüber steht der aktuelle Höchststand von „The Dark Ages“ mit 30.232 Spielern, was insbesondere im Vergleich zu „Doom Eternal“ einen deutlichen Abstand bedeutet.

Es sollte jedoch beachtet werden, dass heute erst der offizielle Launch-Tag von „Doom: The Dark Ages“ ist. Die Spielerzahlen dürften erfahrungsgemäß am Wochenende ansteigen. Zudem ist zu bedenken, dass der neue Shooter als erster Teil der Reihe direkt zum Release im Xbox und PC Game Pass verfügbar ist, was die Steam-Spielerzahlen ebenfalls beeinflussen dürfte.

Ein weiterer Faktor könnte außerdem der Verkaufspreis sein: Mit 79,99 Euro ist „Doom: The Dark Ages“ 10 Euro teurer als seine beiden Vorgänger, was einige Spieler womöglich dazu veranlassen könnte, nicht direkt zum heutigen Release zuzuschlagen und mit dem Kauf noch zu warten. Konkrete Spielerzahlen und Umsätze werden Bethesda und id Software wohl in nächster Zeit verlauten lassen.

Tests überzeugen, physische Version verärgert

Die verhaltenen Steam-Zahlen dürften auf jeden Fall nicht im Zusammenhang mit den Test-Wertungen zu „Doom: The Dark Ages“ stehen. So konnte der düstere Shooter in den Reviews überzeugen und liefert trotz einiger Änderungen das gewohnte „Doom“-Gefühl. Auf der Bewertungsplattform Metacritic bewegt sich „The Dark Ages“ mit einem Score von 85 auf einem vergleichbaren Niveau wie „Doom Eternal“ (Metascore 88) und „Doom“ (Metascore 85).

Für negative Schlagzeilen sorgte zuletzt lediglich die Entscheidung, dass die Disc der physischen Fassung lediglich als Starthilfe für den Download dient. Demnach befinden sich auf dem PS5-Datenträger gerade einmal 85 Megabyte. Ohne Internetverbindung lässt sich der Mittelalter-Trip also gar nicht erst starten. Aus diesem Grund kündigten einige Spieler an, ihre physische Fassung zu stornieren oder den Shooter sogar vollständig zu boykottieren.

