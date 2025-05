Ghost of Yotei: Sucker Punch über Setting-Wahl und respektvollen Umgang mit der japanischen Kultur

In „Ghost of Yotei“ reisen Spieler ins heutige Hokkaido. Game Director Nate Fox erläuterte jetzt die Entscheidung der Entwickler für Japans nördlichste Präfektur und hob hervor, wie wichtig ihnen der respektvolle Umgang mit der Kultur ist.

Westliche Spiele haben es in Japan oft schwer, besonders wenn das Setting dort angesiedelt ist. Das erfuhr zuletzt auch Ubisoft mit „Assassin’s Creed Shadows“, das unter anderem den Ärger von japanischen Beamten auf sich zog. Großen Zuspruch bei japanischen Spielern fand hingegen „Ghost of Tsushima“, obwohl Sucker Punch nicht alle Aspekte historisch akkurat widerspiegelte.

Dennoch legte das amerikanische Studio großen Wert darauf, die japanische Kultur zu respektieren und authentisch darzustellen. Mit dem kommenden „Ghost of Yotei“ verfolgt man nun einen ähnlichen Ansatz. Das hat Game Director Nate Fox jetzt in einem Beitrag auf dem PlayStation Blog erläutert und erklärte zudem, warum man das heutige Hokkaidos als Ort für die Handlung wählte.

Sucker Punchs Reisen nach Japan

Um die japanische Kultur in „Ghost of Yotei“ möglichst respektvoll wiedergeben zu können, haben die Entwickler – wie schon damals für „Ghost of Tsushima“ – eine Reise nach Japan unternommen, was laut Fox „das Beste an der Arbeit“ an den beiden Action-Abenteuern war. Vor allem, da er als Amerikaner das Land „vor allem durch die Linse“ seiner „geliebten klassischen Samurai-Filme gesehen“ hat. „Aber tatsächlich dorthin zu gehen, den Wind im Gesicht zu spüren, den Duft der Kiefernwälder zu riechen und Einheimische zu treffen, ist zutiefst inspirierend“, verriet Fox.

„Jeder von Sucker Punch, der an diesen Reisen zum Sammeln von Referenzmaterial teilgenommen hat, kam mit der brennenden Leidenschaft ins Studio zurück, unserer fiktiven Darstellung dieser realen Orte ein Gefühl von Authentizität zu verleihen“, erklärte er weiter. „Wir waren der Meinung, dass wir durch das Zuhören unserer kulturellen Berater und durch Recherche eine respektvolle Darstellung dessen liefern könnten, was Tsushima so besonders macht. Um unserer fiktiven Geschichte ein Gefühl von Authentizität und Glaubwürdigkeit zu verleihen. Für Ghost of Yotei machen wir dasselbe.“

Darüber hinaus stellte Fox klar, dass man während der Reisen nach Japan zwar jede Menge gelernt habe, aber dabei auch feststellen musste, „wie wenig wir die japanische Kultur kannten. Um dieses Problem anzugehen, haben wir uns mit vielen sachkundigen Personen getroffen und wichtige kulturelle Stätten besucht“. Dazu will der Game Director aber erst im nächsten Blog-Beitrag mehr verraten.

Ein dramatischer Schauplatz für eine Geistergeschichte

Die Handlung von „Ghost of Yotei“ ist 300 Jahre nach den Ereignissen von „Ghost of Tsushima“ und rund um den titelgebenden Berg Yotei angesiedelt, der sich im heutigen Hokkaido befindet. „Damals hieß das Gebiet noch Ezo und war eine geheimnisvolle Insel im Norden, die nur von wenigen Wajin (Japanern) bevölkert wurde, die mutig genug waren, sich in der eisigen Wildnis ein Leben aufzubauen“, so Fox.

Aus diesem Grund fiel die Wahl des Schauplatzes auch denkbar einfach aus: „Diese Kombination aus Schönheit und Gefahr sprach uns an. Es war der perfekte Ort für die Geschichte von Atsu: einer Kriegerin, die so von Rache getrieben wird, dass die Einheimischen sie für einen Onryō halten, der auf Erden wandelt. Wenn man eine Geistergeschichte erzählen will, dann auf jeden Fall an einem dramatischen Schauplatz.“

„Ghost of Yotei“ wird am 2. Oktober 2025 exklusiv für die PS5 erscheinen. Seit Anfang des Monats sind außerdem Vorbestellungen möglich: Neben der Standard Edition, die sowohl physisch als auch digital erhältlich sein wird, steht außerdem auch eine digitale Deluxe Edition zur Verfügung. Sammler können zudem zur 249,99 Euro teuren Collector’s Edition greifen, die unter anderem die Geistmaske von Atsu enthält und im PlayStation Direct Store geordert werden kann.

