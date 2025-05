God of War: Community gibt nicht auf – Forderungen nach Remastern der Klassiker werden lauter

Berichten zufolge arbeitet Sony Santa Monica an Rebaster-Versionen der klassischen „God of War“-Spiele, doch eine offizielle Ankündigung steht bislang aus. Daran änderte auch das 20. Jubiläum der Reihe nichts. Die Fans haben die Hoffnung allerdings noch nicht aufgegeben - stattdessen werden die Forderungen immer lauter.

In diesem Jahr feiert die „God of War“-Reihe bereits ihr 20. Jubiläum, nachdem das erste Spiel mit Kratos in der Hauptrolle am 22. März 1995 für die PS2 veröffentlicht wurde. Anlässlich der Feierlichkeiten hofften die Fans, dass die Santa Monica Studios eine Remaster-Collection der klassischen Spiele ankündigen würden, die sich Berichten zufolge bereits in der Entwicklung befinden soll.

Allerdings wurden die Fans enttäuscht: Bereits im Vorfeld des Jubiläums, zu dessen Anlass auch ein spezielles Panel inklusive einer Ausstellung in Los Angeles veranstaltet wurde, machten die Entwickler deutlich, dass es keine Ankündigung geben wird. So warten die Spieler auch weiterhin, während die Rufe nach Remaster-Versionen der ersten „God of War“-Spiele immer lauter werden.

„Perfekte“ Gelegenheit verpasst – Fans fordern weiterhin Klassiker

Wie die Kollegen von PushSquare berichten, finden sich in den sozialen Medien mittlerweile vermehrt Beiträge, die den Wunsch nach den aufpolierten Klassikern deutlich machen. Vor allem die Tatsache, dass Santa Monica die Chance ausgelassen hat, im Rahmen des Jubiläums eine Ankündigung zu tätigen – was in den Augen vieler Fans die „perfekte“ Gelegenheit gewesen wäre – wird hervorgehoben.

Viele Spieler sind der Meinung, dass „eine Neuauflage der ursprünglichen God of War-Saga schön gewesen wäre“, während andere die Hoffnung noch nicht aufgegeben haben und glauben, dass es „irgendwann“ so weit sein wird. Im ResetEra-Forum weist zudem ein Nutzer darauf hin, dass aktuell keine Möglichkeit besteht, die „komplette Serie“ vor dem dritten Teil auf der PS5 zu spielen.

Ähnliche Kommentare häufen sich auch unter dem neuesten YouTube-Video von Santa Monica, dass kürzlich hochgeladen wurde und das Panel, dass anlässlich des Jubiläums veranstaltet wurde, zeigt: „Sie feiern buchstäblich 20 Jahre, ohne dass die Originalspiele überhaupt nativ auf modernen Systemen spielbar wären … wir brauchen die Remaster.“

Neues God of War-Projekt in Griechenland im Gespräch

Unterdessen deuteten Berichte zuletzt darauf hin, dass Kratos in diesem Jahr womöglich tatsächlich nach Griechenland zurückkehren könnte – allerdings nicht in Form der überarbeiteten Klassiker. Wie der bekannte Insider und Gaming-Journalist Jeff Grubb nämlich erfahren haben will, soll in diesem Jahr „noch etwas zu God of War in Griechenland herauskommen“. Allerdings handle es sich dabei um „ein neues Nebengeschichtenprojekt“.

Zuletzt ging aus den Gerüchten rund um die Neuauflagen, die in Zusammenarbeit zwischen Santa Monica und Nixxes Software entstehen sollen, aber immer wieder hervor, dass ein Release noch in diesem Jahr erfolgen soll. Die Sammlung soll neben der ursprünglichen Trilogie auch das Prequel „God of War Ascension“ sowie die beiden PSP-Ableger „Chains of Olympus“ und „Ghost of Sparta“ umfassen. Doch aktuell bleibt den Fans wohl nichts anderes übrig, als weiter zu hoffen.

