GTA 6: Verschiebung trifft Konsolenmarkt hart – Analysten beziffern Verlust für PS5 und Co

Die Veröffentlichung des lang erwarteten “GTA 6” verzögert sich und lässt ein weiteres Jahr auf sich warten. Zuvor gingen Rockstar Games und Take-Two von einem Release im Herbst 2025 aus, was für die Spielebranche in diesem Jahr einen erheblichen Boost bedeutet hätte. Dieser fällt nun weg, was sich in den Konsolenverkäufen bemerkbar machen wird.

Entsprechend hat Ampere Analysis die Marktprognosen für das Jahr 2025 angepasst. Laut der Einschätzung der Analysten werde der verspätete Launch von „GTA 6“ den erwarteten Absatz von PS5- und Xbox-Konsolen im laufenden Jahr um rund 700.000 Einheiten reduzieren. Da sich die Sony-Hardware tendenziell besser verkauft, dürfte der größte Teil die PS5 betreffen.

Umsatzverlust von 2,7 Milliarden US-Dollar

Auch der Verkauf von Spielen bleibt 2025 nicht verschont, immerhin landetet „GTA 6“ nicht in den Regalen. Die Prognose wurde um 21 Millionen verkaufte Titel nach unten korrigiert. Insgesamt rechnet Ampere mit einem Umsatzverlust von 2,7 Milliarden US-Dollar für den Konsolenmarkt in diesem Jahr. Viele dieser Einnahmen dürften erst 2026 generiert werden.

Den Analysten zufolge wird die globale Videospielbranche 2025 nur noch um 0,9 Prozent wachsen – ein im Vergleich zu den Vorjahren schwaches Ergebnis. 2026 soll das Wachstum auf 2,2 Prozent steigen.

„Der Rückgang ist ziemlich deutlich“, betonte Piers Harding-Rolls von Ampere. „Man würde erwarten, dass die Leute stattdessen Geld für andere Dinge ausgeben. Aber diese Art der Umschichtung wird nicht vollständig erfolgen. Es wird erhebliche Auswirkungen haben.“

Verantwortlich für die Entwicklung seien auch der „Hyperwettbewerb“, allgemeine Inflation sowie ein vorsichtigeres Verhalten der Publisher bei der Auswahl neuer Titel.

Sonys PS5-Verkäufe bereits rückläufig

Sony gab in dieser Woche aktuelle Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2024/2025 heraus. Demnach wurden bis zum 31. März 2025 weltweit 77,8 Millionen Exemplare der PS5 ausgeliefert.

Über das gesamte Fiskaljahr betrachtet verzeichnete Sony einen Rückgang um 2,3 Millionen Einheiten. Im Geschäftsjahr 2023/2024 wurden 20,8 Millionen PS5-Konsolen ausgeliefert, im Folgejahr nur noch 18,5 Millionen.

Die nun verzögerte Veröffentlichung von “GTA 6” könnte diese Entwicklung weiter verschärfen. Tatsächlich prognostiziert Sony für das am 31. März 2026 endende Geschäftsjahr lediglich 15 Millionen PS5-Verkäufe, womit sich der bisher recht knappe Abstand zur PS4 vergrößern würde.

Die Aussicht auf ein neues Top-Spiel wie “GTA 6” hat den Hardwareverkauf in der Vergangenheit traditionell gestützt. Dass dieser Impuls in diesem Jahr ausbleibt, könnte anderen Plattformen in die Karten spielen.

„In unseren Verbraucherdaten wird die Switch oft als Zweitgerät für PlayStation-5-Besitzer angesehen“, meint Harding-Rolls. Vor diesem Hintergrund könnte die Switch 2 von der Situation profitieren. Sie kommt am 5. Juni 2025 auf den Markt.

Geht es 2026 wirklich bergauf?

Letztlich scheint auch der genannte Termin von “GTA 6” nicht fest in Stein gemeißelt zu sein. Laut einem Bericht von Jason Schreier, Journalist bei Bloomberg, stehen Publisher und Entwickler noch immer vor der schwierigen Aufgabe, ihre Spiele zu planen.

Schreier gab zu Protokoll: „Es gibt keine Garantie dafür, dass Mai 2026 ein sicherer Termin ist.“ Er sprach von einem „gigantischen 4D-Schachspiel“, bei dem Publisher und Analysten ihre Strategien auf Rockstars Fahrplan abstimmen. „Was ist, wenn sie erneut verschieben und GTA 6 dann mit ihnen verschiebt?“, so Schreier weiter.

Bei einem Blick in die Vergangenheit von Rockstar Games ist Skepsis durchaus angebracht: Schon “Red Dead Redemption 2” wurde mehrfach verschoben, bevor es final im Oktober 2018 erschien. Vorherige „GTA“-Spiele ebenfalls.

