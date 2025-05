Kingdom Hearts 4: Neue Screenshots veröffentlicht – Entwickler melden sich zu Wort

Seit der offiziellen Enthüllung im April 2022 war es lange still um den nächsten Teil der “Kingdom Hearts”-Reihe. Nach einer kurzen Erwähnung in der Ankündigung zu einem anderen Spiel folgte ein Entwicklungsupdate, das sich explizit „Kingdom Hearts 4“ widmet.

Screenshots zeigen Kampfszenen und neue Details

Über die offiziellen Social-Media-Kanäle von “Kingdom Hearts” hat Square Enix mehrere neue Screenshots veröffentlicht. Diese beinhalten sowohl actionreiche Kampfszenen mit Protagonist Sora als auch Momentaufnahmen aus den Zwischensequenzen von „Kingdom Hearts 4“. Eines der Bilder lässt vermuten, dass Micky eine aktive Rolle im Spiel übernehmen könnte.

Begleitet werden die neuen Bilder von einer Nachricht des Entwicklerteams. Darin heißt es: „Wir arbeiten derzeit mit Hochdruck an Kingdom Hearts 4 und werden uns weiterhin mit vollem Einsatz für die Entwicklung des Spiels einsetzen. Wir möchten euch ein Spielerlebnis bieten, das eure Erwartungen erfüllt.“

Square Enix bedankt sich bei der Community für die Geduld und Unterstützung. Weitere Informationen sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Plattformen und ein Veröffentlichungstermin wurden bislang nicht bekannt gegeben. Gerüchten zufolge könnte es 2026 losgehen.

Im neuen Teil geht es nach Quadratum

“Kingdom Hearts 4” bildet den Auftakt des neuen “Lost Master”-Storybogens innerhalb der Serie. Der Titel soll an das actionbasierte Kampfsystem früherer Teile anknüpfen und dieses durch neue Elemente erweitern.

Die Geschichte setzt nach den Ereignissen von “Kingdom Hearts 3” und “Melody of Memory” an. Sora befindet sich in Quadratum. Die Stadt dient als zentraler Ausgangspunkt für Reisen in andere Welten. Währenddessen sind Donald und Goofy auf der Suche nach Sora. In der Handlung wird auch Strelitzia eingeführt – eine Figur aus “Kingdom Hearts Union χ” und Trägerin eines Keyblades.

Parallel zur Entwicklung von “Kingdom Hearts 4” wurde die Arbeit am mobilen Titel “Kingdom Hearts: Missing-Link” eingestellt. Square Enix nannte die Herausforderung, ein zufriedenstellendes Live-Service-Modell zu bieten, als Grund für den Entwicklungsstopp.

Der Fokus von Square Enix liegt somit klar auf “Kingdom Hearts 4”. Weitere Updates sollen folgen, sobald neue Inhalte reif für eine Präsentation sind.

