Prince of Persia: Remake von The Sands of Time ist laut Ubisoft endlich auf Kurs!

Ubisoft liefert ein positives Update zum sich seit mehreren Jahren in Entwicklung befindlichen Remake von "Prince of Persia: The Sands of Time". Laut dem französischen Games-Konzern sei die Neuauflage nun endlich auf Kurs.

Vor beinahe fünf Jahren hat Ubisoft mittlerweile die Entwicklung eines Remakes des Action-Adventure-Meisterwerks „Prince of Persia: The Sands of Time“ bestätigt. Seither hat der Titel eine durchaus turbulente Zeit hinter sich – inklusive Verschiebungen und einem Entwicklerwechsel. Doch nach all diesem jahrelangen hin und her scheint die Neuauflage inzwischen endlich wieder auf Kurs zu sein. Zumindest, wenn wir Ubisoft glauben dürfen (via VGC).

Im aktuellen Geschäftsbericht ging das französische Videospielunternehmen nicht nur auf weitere Sparmaßnahmen ein, sondern bestätigte auch die Absicht, die „The Sands of Time“-Neuauflage noch im laufenden Geschäftsjahr zu veröffentlichen. Ein genauer Release-Zeitraum ist zwar nicht bekannt, doch damit könnte das „Prince of Persia“-Remake bis März 2026 im Handel erscheinen. Dies deckt sich mit den letzten Äußerungen zum Veröffentlichungszeitraum.

Verschiedene Modernisierungen für Prince-of-Persia-Remake geplant

Welche Überarbeitungen und Neuerungen das „The Sands of Time“-Remake bieten soll, hat Ubisoft bisher nicht konkret verraten. Creative Director Bio Jade Adam Granger gewährte jedoch zumindest einen kleinen Einblick in die Pläne des Entwicklerteams. Zunächst hat sie versichert, dass die bekannten Stärken des Originals erhalten werden sollen. Hierzu zählen etwa die Atmosphäre, die Zeitkräfte des Prinzen sowie dessen akrobatische Fähigkeiten.

Dafür soll insbesondere das Leveldesign des Action-Adventure-Klassikers modernisiert werden. Zudem solle die Herausforderung besser variiert werden, doch hierauf ging Granger nicht genauer ein. Ihr Kollege Michael McIntyre versicherte indes, der Palast, also der Hauptschauplatz der Geschichte, solle im kommenden „Prince of Persia“-Remake deutlich größer ausfallen. Dies sei möglich, da die damaligen technischen Limitierungen inzwischen Vergangenheit seien.

McIntyre, der als Game Director an der Neuauflage von „Prince of Persia: The Sands of Time“ mitwirkt, hatte sich darüber hinaus zur Modernisierung des Kampfsystems geäußert. Die Kämpfe des Originals würden sich heutzutage schlichtweg veraltet anfühlen. Allerdings möchte das Team das ikonische Spielgefühl bewahren, als akrobatischer Held über gefährliche Sandmonster hinwegzuspringen und deren Angriffen anmutig auszuweichen.

Das „Prince of Persia: The Sands of Time“-Remake befindet sich bei Ubisoft Montreal in Entwicklung. Ein genauer Erscheinungstermin der Neuauflage des Action-Adventures ist gegenwärt noch nicht bekannt.

Freut ihr euch weiterhin auf das „Prince of Persia: The Sands of Time“-Remake?

