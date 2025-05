Riders Republic: Bad-Boys-Regisseure sollen rasantes Ubisoft-Game verfilmen

Ubisoft befindet sich aktuell in einer schwierigen Phase und kämpft mit gesunkenen Umsätzen, was der jüngste Geschäftsbericht für 2024/25 verdeutlichte. Ein Lichtblick war jedoch das kürzlich erschienene „Assassin’s Creed Shadows“, das im letzten Quartal ein Rekordergebnis erzielte.

Dennoch strebt das Unternehmen eine strategische Neuausrichtung an, in der die Zusammenarbeit mit Tencent eine künftige Schlüsselrolle spielen soll, während einige große Titel verschoben wurden. Dies alles hindert Ubisoft jedoch nicht daran, seine Marken auch abseits der Videospiele weiter auszubauen. So wurde nun die Verfilmung von „Riders Republic“ angekündigt.

Action-Experten inszenieren Riders Republic

Wie Ubisoft in einer Pressemitteilung mitteilte und auch Deadline berichtet, übernehmen Ubisoft Film & Television sowie das Filmproduktionsunternehmen Gaumont die Adaption des Sportspiels „Riders Republic“, das im Oktober 2021 veröffentlicht wurde. „Riders Republic“ ermöglicht Rennen mit bis zu 64 Teilnehmern auf Mountainbikes, Skiern, Snowboards, Skateboards und mit Wingsuits. Aktuell befindet sich das Spiel, das fortlaufend mit neuen Inhalten erweitert wird, in seiner vierzehnten Saison.

Details zur Handlung oder Besetzung des Films sind noch nicht bekannt, mit Adil El Arbi und Bilall Fallah konnte allerdings schon ein Regie-Duo für das Projekt gewonnen werden, die sich zuletzt für die beiden Actionfilme „Bad Boys for Life“ und „Bad Boys: Ride or Die“ verantwortlich zeichneten. Und auch eine Drehbuchautorin konnte bereits verpflichtet werden: Noé Debré, die für den Film „Dheepan“ schrieb, der 2015 mit einer Goldenen Palme in Cannes ausgezeichnet wurde.

Als Produzenten werden zudem Sidonie Dumas und Rémi Cervoni von Gaumont fungieren, während Jordan Cohen den Part für Ubisofts Produktionsfirma übernimmt. Überwacht wird das Projekt zudem von den Ubisoft-Mitarbeitern Gérard Guillemot und Margaret Boykin. Ein Starttermin für den „Riders Republic“-Film wurde noch nicht in Aussicht gestellt.

Ubisoft plant weitere Film- und Fernsehprojekte

In der Vergangenheit hat Ubisoft bereits mehrere Schritte in der Film- und Fernsehbranche getätigt und unter anderem Live-Action-Filme zu „Assassin’s Creed“ und „Werewolves Within“ realisiert. Außerdem war das französische Unternehmen auch an Produktion wie „Rabbids Invasion“, „Mythic Quest“ und der Netflix-Animationsserie „Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix“ beteiligt.

Zudem sind weitere Projekte in Planung: In Zusammenarbeit mit Netflix entsteht eine Serienadaption von „Assassin’s Creed“, für die kürzlich ein vielversprechendes Autorenteam gewonnen wurde. Ebenso in Arbeit: ein „Just Dance“-Film und eine „Watch Dogs“-Verfilmung, deren Dreharbeiten erst im September 2024 endeten. Die Verfilmung von „The Division“ mit Jessica Chastain und Jake Gyllenhaal in den Hauptrollen scheint hingegen aktuell auf Eis zu liegen.

