Star Wars Outlaws: Neues Update 1.6 und finaler DLC A Pirate’s Fortune veröffentlicht

Nachschub für alle Spieler von „Star Wars Outlaws“: Nach der ersten Erweiterung namens „Wild Card“, die im vergangenen November veröffentlicht wurde und Protagonistin Key Vess und ihren Begleiter Nix ein Sabacc-Turnier infiltrieren ließ, an dem auch Lando Calrissian beteiligt war, steht ab sofort der zweite DLC mit dem Titel „A Pirate’s Fortune“ zum Download bereit.

Passend dazu wurde außerdem auch das neue Titel-Update 1.6 für „Star Wars Outlaws“ veröffentlicht, dass neben den gewohnten Fehlerbehebungen und Verbesserungen auch neue Gameplay-Features mit sich bringt.

Ein Abenteuer voller Piraten und Schätze

Die zweite und finale Erweiterung „A Pirate’s Fortune“ führt Spieler in das Khepi-System, wo sie sich mit dem bekannten Piraten Hondo Ohnaka verbünden, um es mit Stinger Tash und den Rokaka-Räubern aufzunehmen. Dabei gilt es ein mysteriöses und uraltes Khepi-Grab zu infiltrieren und dessen Geheimnisse und Schätze ans Tageslicht zu bringen.

Seitens Ubisoft heißt es darüber hinaus: „Unterwegs entdeckst du die Miyuki-Handelsliga, die neue Belohnungen für den Trailblazer im Austausch für den Schmuggel gefährlicher Güter durch die Galaxie bietet“. Um die Geschichte des DLC zu beginnen, muss allerdings zunächst das Basisspiel abgeschlossen werden.

Besitzer des Season-Pass oder der Gold Edition von „Star Wars Outlaws“ können ohne zusätzliche Kosten auf die neue Erweiterung zugreifen. Alle anderen Spieler können „A Pirate’s Fortune“ aber auch separat erwerben – für 14,99 Euro ist der DLC beispielsweise im PlayStation Store erhältlich.

Mit dem neuen Titel-Update 1.6 erhalten Spieler von „Star Wars Outlaws“ ebenfalls zusätzliche Inhalte: Die Aktualisierung führt nämlich neue Weltraumverträge mit unterschiedlichen Herausforderungen ein. Des Weiteren ermöglicht das Update das freie Abfeuern des Blasters während der Speeder-Fahrt sowie das Holstern und Wechseln zwischen Zweihandwaffen und dem Blaster.

Obendrein lässt sich das Trailblazer-Schiff mit neuen passiven Systemen ausstatten, die verschiedene Gameplay-Effekte bieten. Auf der PS5 wiegt der neue Patch 6,17 Gigabyte, während das folgende Changelog eine vollständige Übersicht über Änderungen und Neuerungen liefert.

Star Wars Outlaws Titel-Update 1.6 – Patch-Notes

Highlights

Fähigkeit hinzugefügt, Kays Blaster während der Fahrt mit dem Speeder frei abzufeuern

Fähigkeit hinzugefügt, Zweihandwaffen und Kays Blaster zu verstauen und zwischen ihnen zu wechseln

Fähigkeit hinzugefügt, das Trailblazer-Schiff mit neuen passiven Systemen für zusätzliche Gameplay-Effekte auszustatten

Neue Weltraumverträge für alle Spieler hinzugefügt, die verschiedene Herausforderungstypen beinhalten

Ein Problem behoben, bei dem die „Verborgene Reichtümer“-Information nicht abgeschlossen werden konnte

Allgemeines Gameplay

Das Schießen hinter Deckung wurde verbessert, um zu verhindern, dass die Umgebung getroffen wird

Ein Problem behoben, bei dem bestimmte Informationsquests nicht abgeschlossen werden konnten, wenn die Information vor dem Annehmen der Quest gefunden wurde

Die KI der Gegner beim Bewegen in Deckung/unterdrückt werden wurde verbessert

Ein Problem behoben, bei dem Kay in einem gesperrten Raum auf Toshara beim Respawn feststecken konnte

Kays Bewegungsanimationen auf Treppen und Hängen wurden verbessert

Effekte des Ionisiert-Werdens im Weltraum angepasst

Ein Problem behoben, bei dem Weltraum-NPCs im Kampf „aus dem Spielfeld“ gerieten

Miyuki-Händler wurden zu vollwertigen Händlern aufgewertet und verkaufen nun neben den bisherigen Ressourcen auch passive Systemupgrades

Ein Problem behoben, bei dem das Ion-Upgrade der Rauchbombe Gegner nicht konsistent ionisierte

Ein Problem behoben, bei dem Nahkampf-Finisher manchmal nicht ausgelöst wurden, wenn der Blaster überhitzt war

Ein Problem behoben, bei dem Konfigurationen mit verbesserter Wärmekapazität durch Upgrades und Ausrüstung das Überhitzen des Blasters riskierten, wenn Module in der Nähe der Überhitzungsschwelle schnell gewechselt wurden

Das Crimson-Reign-Ausrüstungsset hat eine reduzierte Abklingzeit für den Betäubungsschuss für jeden Gegner, der von allen Varianten der Rauchbombe erfasst wird

Der Outlaw-Gürtel hat eine reduzierte Abklingzeit und eine erhöhte Dauer des unterkühlten Zustands beim Wechseln zwischen Kays Blaster-Modulen. Zusätzliches HUD-Feedback für die Dauer und Abklingzeit wurde hinzugefügt

Ein Problem behoben, bei dem Schilde Kay nicht vor direkten explosiven Projektilen schützten

Leistungsverbesserungen beim Klettern

Das Anbringen und Loslassen der Eingabe beim Verwenden des Enterhakens wurde verbessert

Ein Problem behoben, bei dem Kay sich in bestimmten Bereichen beim Zielen während des Seitwärtsbewegens langsam bewegte

Kay erhält beim stehenden Sprung auf dem Speeder kein Adrenalin mehr

Kay wird nun vom Speeder geworfen, wenn er von einem Nahkampfangriff getroffen wird

Fälle verbessert, in denen das Fallenlassen von Waffen zu Clipping führen konnte

Kay verlässt das Zielen mit dem Zielfernrohr, wenn er ins Taumeln gerät

Ein Problem behoben, bei dem die Glühlampe beim Betreten von Lüftungsschächten deaktiviert wurde

Performance

Ein Problem behoben, bei dem das Spiel beim Aktivieren von FSR3 Frame Gen und Freesync Premium Pro HDR abstürzen konnte

Grafik

RTXDI-Verbesserungen

Ray Reconstruction-Verbesserungen

UI, HUD und Einstellungen

Ein Problem behoben, bei dem der Kaufbildschirm eines Händlers nicht geschlossen werden konnte, wenn die Artikelliste leer war

Ein Problem behoben, bei dem beim Überfahren eines anderen Eintrags die falschen Tagebucheinträge hervorgehoben wurden

Audio

Ein Problem behoben, bei dem die Sprachausgabe von Crewmitgliedern zu falschen Zeiten abgespielt wurde

Zwischensequenzen

Fälle verbessert, in denen Requisiten in bestimmten Zwischensequenzen fehlten/schwebten

Kamera

Ein Problem mit Kamera-Ruckeln und Clipping während der Fahrt mit dem Speeder behoben

Welten, Fauna und Flora

Ein Problem behoben, bei dem die umliegende Umgebung nicht die korrekte Tageszeit widerspiegelte

Ein Problem behoben, bei dem auf Konsolen Farbabstufungen am Himmel vorhanden waren

Barrierefreiheit

Eine Barrierefreiheits-Verknüpfung hinzugefügt, die das Umschalten von hohem Kontrast, automatischem Lauf und Menü-Vorlesefunktion ohne Zugriff auf Menüs ermöglicht

Das Gadget-Rad kann nun auf Umschalten anstatt auf Tastendruck eingestellt werden

Die Transparenz und Farben des HUD-Hintergrunds können nun angepasst werden

Die UI-Einstellung für hohen Kontrast betrifft nun auch Überschriften in den Einstellungsmenüs

Die Transparenz des Gameplay-Hochkontrasts beeinflusst dunklere Farben nun gleichmäßiger

Die Menü-Vorlesefunktion der Karte liest nun vor, ob sich ein Ort auf einem anderen Planeten befindet

Ein Problem behoben, bei dem das Neubelegen von Tasten die Sabacc-Steuerung unterbrach

Ein Problem behoben, bei dem die Vorschau des Menüs für den Hochkontrastmodus nicht mit der Funktionsweise des Transparenzreglers im Spiel übereinstimmte

Ein Problem behoben, bei dem einige HUD-Symbole bei aktiviertem Hochkontrast-HUD schwer zu erkennen waren

Ein Problem behoben, bei dem großer HUD-Text größer als sein Hintergrund war

Ein Problem behoben, bei dem das automatische Gehen bei Verwendung eines Controllers auf dem PC oder auf Konsolen nicht verfügbar war

Ein Problem behoben, bei dem der Trailblazer im Hochkontrastmodus bei Beschädigung nicht korrekt angezeigt wurde

Das automatische Überwinden von Hindernissen wird nicht mehr ausgelöst, wenn der Sturz Kay töten würde

Verschiedenes

Fälle von Clipping bei Umgebungskleidung reduziert

HAUPT- & NEBENQUESTS (Vorsicht vor Spoilern)

Akiva Der Veteran: Ein Problem behoben, bei dem der Speeder nach einer Zwischensequenz nicht interagierbar war

Kijimi Ausbruch: Ein Problem behoben, bei dem Kay beim Verlassen des Fabriktunnels beim Absteigen vom Speeder feststecken konnte

Andere Revelator: Ein Problem behoben, bei dem Kay feststecken konnte, wenn er beim Beitritt zu Sliros Detail hinter dem Turbolift ging Ein Problem behoben, bei dem eine Leiter nicht interagierbar war, wenn Kay respawnte



Bekanntes Problem

Schmuggelverträge Das Annehmen eines Schmuggelvertrags und dessen Nichtabschluss (z. B. Wechseln zu einer anderen Region/Weltraum/Planeten oder Abschließen einer anderen Aktivität) führt zum Fehlschlagen des Vertrags. Der Vertrag kann beim Händler erneut angenommen werden.



„Star Wars Outlaws“ wurde im August 2024 für die PlayStation 5, Xbox Series X/S und den PC veröffentlicht. Eine Version für die Nintendo Switch 2, die weltweit am 5. Juni in den Handel kommt, erscheint am 4. September 2025.

