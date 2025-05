Ubisoft-Geschäftsbericht: Erhebliche Rückgänge, aber der Publisher hat einen Plan

Das französische Spieleunternehmen Ubisoft zieht für das am 31. März 2025 beendete Geschäftsjahr Bilanz. Während zentrale Kennzahlen rückläufig sind, verweist das Unternehmen auf eine strategische Neuausrichtung, die Konsolidierung der Finanzen und den Ausbau starker Marken.

Umsatzrückgänge prägen das Jahr

Im Vergleich zum Vorjahr verzeichnete Ubisoft deutliche Rückgänge. In allen Bereichen schrieb das Unternehmen schwindende Zahlen.

Umsatz : 1,899 Mrd. Euro (-17,5 %)

: 1,899 Mrd. Euro (-17,5 %) Nettobuchungen : 1,846 Mrd. Euro (-20,5 %)

: 1,846 Mrd. Euro (-20,5 %) Digitale Nettobuchungen : 1,585 Mrd. Euro (-20,2 %)

: 1,585 Mrd. Euro (-20,2 %) Backkatalog-Nettobuchungen: 1,296 Mrd. Euro (-13,5 %)

Auf das vierte Quartal reduziert, in dem „Assassin’s Creed Shadows“ veröffentlicht wurde, meldete der Publisher jedoch ein Rekordergebnis bei den Nettobuchungen (902 Mio. Euro). Dabei handelt es sich um den Gesamtwert aller Verkäufe, Vorbestellungen und digitalen Inhalte, unabhängig davon, ob diese bereits vollständig geliefert oder abgerechnet wurden.

Die Performance von “Rainbow Six Siege” und “The Crew Motorfest” trugen im vierten Quartal zu zweistelligen Zuwächsen beim Backkatalog bei, während die Aktivitätszahlen auf Konsolen und PCs im Jahresvergleich weitgehend stabil blieben.

Ubisofts CEO Yves Guillemot erklärte: „Dieses Jahr war für Ubisoft ein herausforderndes Jahr mit gemischten Dynamiken in unserem gesamten Portfolio und einem intensiven Branchenwettbewerb.“

Ubisoft setzt auf strategische Neuausrichtung

Trotz der wirtschaftlichen Herausforderungen sieht das Unternehmen eine „solide Bilanz“ und kündigte tiefgreifende strukturelle Veränderungen an. Ziel sei es, das Geschäftsmodell grundlegend zu überarbeiten und stärker auf Open-World-Abenteuer sowie Games-as-a-Service (GaaS) auszurichten.

Ein wesentlicher Bestandteil dieser Transformation ist die geplante Neustrukturierung der Organisation. Diese soll bis Ende 2025 vorgestellt werden. Zudem reduzierte Ubisoft die Mitarbeiterzahl innerhalb eines Jahres um 1.230 Personen und beendete ein erstes Kostensenkungsprogramm früher als geplant.

Guillemot kündigte weitere Einsparungen in Höhe von mindestens 100 Millionen Euro an: „Wir sind entschlossen, noch weiter zu gehen […], um die strukturelle Effizienz zu steigern und die Grundlagen unserer Organisation zu stärken.“

Fokus auf Kernmarken und Tencent-Partnerschaft

Im Mittelpunkt der Strategie stehen die drei umsatzstärksten Marken mit besonderen Reichweiten: “Assassin’s Creed” und “Rainbow Six” erreichten laut Ubisoft im vierten Jahr in Folge jeweils rund 30 Millionen Einzelspieler pro Jahr, “Far Cry” rund 20 Millionen.

Besonders hervorgehoben wurde der jüngste Titel “Assassin’s Creed Shadows”, der die zweithöchsten Verkaufszahlen am Veröffentlichungstag in der Seriengeschichte erzielte.

Die Zusammenarbeit mit Tencent nimmt bei diesen Marken künftig eine Schlüsselrolle ein:

In einem strategischen Schritt gründete Ubisoft eine neue Tochtergesellschaft, in die Tencent rund 1,16 Milliarden Euro investiert. Davon flossen mindestens 500 Millionen Euro direkt in Ubisofts Betriebskapital. Der wirtschaftliche Anteil von Tencent beträgt etwa 25 Prozent, ohne dass Ubisoft die Kontrolle über das geistige Eigentum aufgibt.

Inhaltlich kündigte Guillemot an, dass einige der wichtigsten Produktionen zusätzliche Entwicklungszeit erhalten. Wir berichteten:

Ein entscheidendes Ziel sei die Entwicklung eines „sehr starken Fünfjahres-Line-ups“, das in enger Zusammenarbeit mit Tencent entstehen solle. Die strategischen Maßnahmen sollen nicht nur zu stabileren wirtschaftlichen Ergebnissen führen, sondern auch das kreative Potenzial der Entwicklerstudios langfristig stärken.

„Ubisoft schlägt ein neues Kapitel auf“, ergänzte Guillemot. Die kommenden Jahre stehen im Zeichen finanzieller Konsolidierung, markenorientierter Entwicklung und struktureller Effizienz.

