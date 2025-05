Ubisoft: Verschiebt mehrere große Titel und kündigt weitere Sparmaßnahmen an

Anlässlich des abgeschlossenen Geschäftsjahres 2024/2025 sprach Ubisoft über die Zukunft des Unternehmens. Laut dem Publisher wurden nicht nur mehrere große Projekte verschoben. Zudem kündigte Ubisoft weitere Sparmaßnahmen an.

Im Rahmen der aktuellen Geschäftszahlen sprach Ubisoft über die Zukunft des Unternehmens und kündigte weitere Sparmaßnahmen sowie Kostenreduzierungen an.

Eigenen Angaben zufolge hat Ubisoft sein ursprüngliches Ziel bereits erreicht und zuletzt Einsparungen in Höhe von mehr als 200 Millionen Euro vorgenommen. Dabei soll es jedoch nicht bleiben: Im aktuellen Geschäftsbericht kündigte Ubisoft zusätzliche Einsparungen von 100 Millionen Euro an, die der Konzern in den kommenden zwei Jahren erzielen möchte.

Wie diese Einsparungen erreicht werden sollen, ließ Ubisoft offen. In der Vergangenheit schloss der Publisher jedoch mehrere Studios und nahm Entlassungen vor. Möglicherweise könnten in den kommenden Monaten weitere Maßnahmen dieser Art folgen.

Ubisoft verschiebt mehrere große Spiele

Auch über zukünftige Spiele sprach Ubisoft. Ohne konkrete Namen zu nennen, kündigte der Publisher an, mehrere große Projekte verschoben zu haben. Aktuell arbeiten die Teams von Ubisoft unter anderem an Titeln auf Basis großer Marken wie „Far Cry“, „Ghost Recon“ oder „Assassin’s Creed“.

Weiter heißt es, dass die zusätzliche Entwicklungszeit zu besseren Spielen führen und deren Erfolgsaussichten erhöhen werden. Hier griff Ubisoft laut eigenen Angaben auf die Erfahrungen mit „Assassin’s Creed: Shadows“ zurück.

„Nach einer gründlichen Überprüfung seines Projektportfolios, die von Oktober bis Dezember stattfand, hat die Gruppe beschlossen, einigen ihrer größten Produktionen zusätzliche Entwicklungszeit einzuräumen, um die besten Voraussetzungen für Erfolg zu schaffen“, sagte Ubisoft im aktuellen Geschäftsbericht.

Publisher spricht von Wachstum in den kommenden Jahren

Laut den Verantwortlichen von Ubisoft sorgen die Verschiebungen nicht nur für bessere Spielerfahrungen. Gleichzeitig geht Ubisoft von höheren Verkaufszahlen aus, was in den kommenden Geschäftsjahren zu einem steigenden Wachstum führen soll.

Der Publisher weiter: „Diese Entscheidung hat sich bereits positiv auf die Qualität von Assassin’s Creed Shadows ausgewirkt. Infolgedessen wird für die Geschäftsjahre 2026/27 und 2027/28 im Vergleich zum Geschäftsjahr 2025/26 ein deutliches Wachstum erwartet, das auf starken Inhalten der größten Marken der Gruppe basiert.“

Abschließend sprach Ubisoft davon, dass sich „Assassin’s Creed“ und „Rainbow Six“ im vierten Jahr in Folge zu den erfolgreichsten Marken des Publishers entwickelten und auf über 30 Millionen aktive Spieler kamen.

