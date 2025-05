Xbox: Neue Hardware mit ARM-Technologie? Qualcomm-Stellenanzeige löst Spekulationen aus

Eine neue Stellenanzeige bei Qualcomm deutet auf eine mögliche ARM-basierte Xbox-Zukunft hin. Allerdings scheint die Nutzung der effizienten Chips die Xbox-Pläne nicht in neue Bahnen zu lenken - zumindest vorerst.

Die nächste Xbox-Hardware-Generation wirft ihre Schatten voraus. Während Microsoft noch keine offiziellen Details preisgibt, liefern Hinweise aus der Industrie mögliche Anhaltspunkte. Dazu gehört eine aktuelle Stellenausschreibung bei Qualcomm. Doch was bedeutet sie konkret für die Architektur kommender Xbox-Produkte?

Qualcomm-Stellenanzeige weckt Spekulationen

Vor einigen Tagen veröffentlichte Qualcomm eine Stellenanzeige für einen Vertriebsleiter im Bereich Snapdragon-Lösungen. In der Beschreibung heißt es unter anderem: „Unterstützen Sie die Sell-In-Aktivitäten für die nächste Generation von Surface- und Xbox-Produkten, die auf Snapdragon-Lösungen basieren.“ Auch von einer Zusammenarbeit mit verschiedenen Stakeholdern zur Definition der „Surface- und Xbox-Portfolios der nächsten Generation“ ist die Rede.

Diese Formulierung führte schnell zu Spekulationen darüber, dass Microsoft künftig ARM-basierte Snapdragon-Chips in den Konsolen einsetzen könnte – insbesondere in einem möglichen Handheld-Gerät. ARM-Prozessoren wie die Snapdragon-Serie bieten vor allem Vorteile bei Energieeffizienz und Mobilität, was sie prinzipiell zu geeigneten Kandidaten für portable Spielsysteme macht.

Snapdragon in Xbox-Systemen? Quellen widersprechen

Tatsächlich scheinen wichtige technische Hürden einer direkten Integration von Snapdragon-Chips in zukünftige Xbox-Konsolen im Weg zu stehen. Wie aus internen Quellen von Windows Central, die mit den Plänen vertraut sind, hervorgeht, werden „die nächsten Xbox-Systeme nicht auf Qualcomm-Chips basieren.“

Der Grund: Die Kompatibilität mit bestehenden Xbox-Titeln habe aktuell oberste Priorität und die Emulation der für AMD-Systeme entwickelten Spiele sei auf ARM-Basis derzeit nicht praktikabel.

Die betreffende Stellenanzeige ziele den Quellen zufolge vielmehr darauf ab, Microsofts Surface-Geräte mit Snapdragon-Chips stärker mit Xbox-Diensten wie dem Xbox Game Pass oder Xbox Play Anywhere zu verknüpfen. Geräte wie das neue Surface Pro mit ARM-Prozessoren haben derzeit eingeschränkten Zugriff auf viele Titel aus dem Microsoft Store – eine technische Lücke, die Microsoft offenbar schließen möchte.

Handheld-Projekte und Kompatibilitätsstrategie

Ungeachtet der Architekturfrage gilt es als gesichert, dass Microsoft an mehreren Geräten für die nächste Xbox-Generation arbeitet. Dazu gehört neben einem klassischen Konsolennachfolger auch ein vollwertiges Handheld-System.

Frühere Berichte erwähnten zudem die Existenz eines Projekts namens Project Kennan, das in Kooperation mit ASUS entsteht und eine PC-ähnliche Oberfläche unter Windows 11 bieten soll. Auch Bilder sickerten zwischenzeitlich durch:

Ziel ist ein zugänglicheres, portables Gaming-Erlebnis – möglicherweise als Reaktion auf die starke Marktposition der Nintendo Switch und das erwartete Nachfolgemodell.

Zu den Hardware-Plänen von Microsoft gehören dem Vernehmen nach:

Ein traditioneller Nachfolger der Xbox Series X

Ein Xbox-Handheld mit Dockingstation im Stil der Switch

Ein Windows-basiertes Handheld unter dem Codenamen Project Kennan

Microsofts offensichtlicher Fokus liegt dabei auf einer möglichst umfassenden Abwärtskompatibilität. Das Unternehmen sucht explizit Mitarbeiter für ein „geräteunabhängiges Kompatibilitätsteam“, das sicherstellen soll, dass Spiele nahtlos über verschiedene Plattformen hinweg nutzbar bleiben.

Dies stützt die Einschätzung, dass ein radikaler Plattformwechsel auf ARM nicht zur aktuellen Strategie passt – zumindest in der nächsten Generation.

