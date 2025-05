Death Stranding: Star des Spiels auch im Film? Das sagt Norman Reedus

Während Fans von „Death Stranding“ aktuell dem zweiten Teil entgegenfiebern, der am 26. Juni 2025 exklusiv für die PlayStation 5 erscheint, wird man das postapokalyptische Abenteuer von Protagonist Sam Porter Bridges in naher Zukunft auch auf der großen Leinwand in Form eines Films betrachten können.

Bereits im Dezember 2022 wurde eine Kinoadaption von „Death Stranding“ angekündigt, die in Zusammenarbeit zwischen Kojima Productions und dem Filmstudio A24 entsteht. Konkrete Details zur Verfilmung, insbesondere zur Besetzung, sind bisher aber spärlich. Es läge jedoch nahe, Schauspieler Norman Reedus, der die Hauptfigur Sam Porter Bridges im Spiel verkörpert, auch für den Film in Betracht zu ziehen. Ob er überhaupt Interesse hätte, verriet er kürzlich in einem Interview.

Reedus offen für eine Rolle in der Death Stranding-Verfilmung

Konfrontiert mit der Frage, ob er sich einen Auftritt im „Death Stranding“-Film vorstellen könnte, wurde Reedus, der vor allem für seine Hauptrolle als Daryl Dixon in der Serie „The Walking Dead“ bekannt sein dürfte und ab nächsten Monat auch im Spin-off-Film „From the World of John Wick: Ballerina“ zu sehen ist, jetzt von IGN auf einem Presseevent zum letztgenannten Streifen.

Und wie der Darsteller verriet, sei er keinesfalls abgeneigt, sollte ihm die Chance dazu geboten werden. „Wenn es eine Option wäre, ja, auf jeden Fall“, sagte Reedus. „Ich weiß nicht, was damit gerade passiert, oder? Es ist jetzt so weit vor [der Produktion], aber ja, ja, natürlich.“ Der entsprechende Ausschnitt aus dem Interview wurde von IGN auch via TikTok geteilt.

Hideo Kojima führt keine Regie

Ob Reedus am Ende tatsächlich auch im „Death Stranding“-Film zu sehen sein wird, bleibt abzuwarten. Bekannt ist bislang nur, wer Regie führen wird – und dabei handelt es sich überraschenderweise nicht um Hideo Kojima selbst. Stattdessen konnte Michael Sarnoski für die Inszenierung gewonnen werden, wie erst im vergangenen Monat bekannt gegeben wurde.

Sarnoski, der sich laut Kojima von den „typischen Hollywood-Menschen“ unterscheiden würde, konnte sich in der Vergangenheit bereits durch Filme wie „Pig“ oder „A Quiet Place: Day One“ einen Namen machen. Aktuell arbeitet er mit „The Death of Robin Hood“ an seinem nächsten Film. Für „Death Stranding“ wird Sarnoski aber nicht nur Regie führen, sondern auch am Drehbuch beteiligt sein.

Dadurch soll die Adaption nicht nur Sarnoskis visuelle Handschrift, sondern auch seine erzählerische Perspektive aufweisen. Hideo Kojima zufolge, der das Projekt beaufsichtigen wird, können sich die Fans auf einen „unglaublichen und seltsamen Film“ freuen. Als Co-Produzenten konnten außerdem Lars Knudsen und Ari Aster mit ins Team geholt werden, die beide für den psychologischen Horror-Thriller „Hereditary“ bekannt sind.

Weitere Meldungen zu Death Stranding.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren