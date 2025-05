Fairgames: Jade Raymond verlässt Haven Studios – Sonys Live-Service-Strategie wankt

PlayStation hat bestätigt, dass Jade Raymond ihre Position als Leiterin von Haven Studios abgegeben hat. Das Studio, das sie 2021 gegründet hatte und das seit 2022 vollständig zur PlayStation-Flotte gehört, arbeitet am Online-Shooter “Fairgames”, der für PlayStation 5 und PC in Entwicklung ist.

Ein offizieller Grund für Raymonds Abgang wurde nicht genannt. Der Schritt folgte jedoch einem Spieletest zu “Fairgames”, berichtet Bloomberg. Nach übereinstimmenden Aussagen hätten sich einige Entwickler im Anschluss besorgt über den Entwicklungsstand und die externe Resonanz gezeigt. Der Entwicklungsstand könnte letztlich der Auslöser für den plötzlichen Abgang gewesen sein.

Unsicherheit rund um Fairgames und Sonys Live-Service-Strategie

Die Leitung von Haven Studios übernehmen nun Marie-Eve Danis und Pierre-François Sapinski. Beide gelten als erfahrene Führungskräfte innerhalb des Studios. In einer Stellungnahme erklärte ein PlayStation-Sprecher: „Jade Raymond war eine unglaubliche Partnerin und visionäre Kraft bei der Gründung von Haven Studios. Wir sind ihr für ihre Führung und ihren Beitrag zutiefst dankbar und wünschen ihr alles Gute für ihr nächstes Kapitel.“

“Fairgames” wurde 2023 offiziell angekündigt und zählt zu den wenigen verbliebenen Live-Service-Projekten innerhalb der PlayStation-Studios. Das Spiel sollte ursprünglich im Herbst 2025 erscheinen, wurde Quellen zufolge jedoch auf das Frühjahr 2026 verschoben.

Unter einem besonders guten Stern steht das Projekt ohnehin nicht: PlayStation hatte in den vergangenen Jahren eine Reihe von Live-Service-Titeln in Auftrag gegeben, mit dem Ziel, langfristige Einnahmequellen zu erschließen. Mehrere dieser Projekte wurden inzwischen eingestellt – darunter ein eigenständiger “The Last of Us”-Multiplayer, der großartig gewesen sein soll, ein “God of War”-Onlineprojekt sowie ein Fantasy-Titel des London Studios.

“Concord” wiederum schaffte es bis zur Veröffentlichung und wurde nach einem misslungenen Launch unverzüglich wieder vom Markt genommen. Spieler zeigten kaum Interesse. Käufer erhielten ihr Geld zurück und der Shooter gilt als einer der größten Fehlschläge von PlayStation.

Branchenkarriere von Jade Raymond

Jade Raymond zählt seit vielen Jahren zu den bekannteren Persönlichkeiten der Spieleindustrie. Einen Namen machte sie sich zunächst bei Ubisoft, wo sie an Titeln wie “Assassin’s Creed”, “Assassin’s Creed 2” und “Splinter Cell: Blacklist” als Produzentin beteiligt war. Später hatte sie Führungspositionen bei EA und Google Stadia inne. Mit Haven Studios wollte sie eine neue kreative Plattform für ambitionierte AAA-Projekte schaffen. “Fairgames” ist das erste Spiel des noch jungen Studios.

Mehr zu Fairgames:

Raymond hat sich bislang nicht öffentlich zu ihrem Rückzug geäußert. “Fairgames” scheint jedoch unter der neuen Führung eine Zukunft zu haben. Ob sich durch die aktuelle Entwicklung Auswirkungen auf das Spiel selbst ergeben, ist offen.

Weitere Meldungen zu Fairgame$, Jade Raymond.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren