Gears of War: Actionspezialist soll Videospiel-Adaption für Netflix inszenieren

Die Verfilmung von „Gears of War“ scheint langsam in Fahrt zu kommen: Berichten zufolge befinden sich die Verantwortlichen in Verhandlungen mit Regisseur David Leitch, der sein Händchen für Actionfilme bereits mit „Bullet Train“, „Deadpool 2“ oder zuletzt auch „Fall Guy“ bewiesen hat.

Bereits Ende 2022 sicherte sich Netflix die Rechte für eine Verfilmung von „Gears of War“, einer der erfolgreichsten Xbox-Franchises, das neben fünf Hauptspielen und diversen Spin-offs auch eine Comicserie, Romane, ein Brettspiel und zahlreiche Merchandise-Artikel hervorbrachte.

Um die geplante Live-Action-Adaption war es in den vergangenen Jahren jedoch ruhig geworden. Zuletzt forderte Schauspieler Dave Bautista („Guardians of the Galaxy“) im Februar dieses Jahres den Streaming-Dienst öffentlich dazu auf, die Produktion endlich voranzutreiben. Nun scheint es jedoch, als käme hinter den Kulissen tatsächlich Bewegung in das Projekt.

David Leitch soll für Gears of War Regie führen

Wie The Hollywood Reporter jetzt nämlich berichtet, soll Netflix bereits in Verhandlungen mit einem erfahrenen Actionfilm-Regisseur stehen. Demnach finden derzeit Gespräche mit David Leitch statt, der bei der hochbudgetierten Adaption von „Gears of War“ Regie führen soll. Gemeinsam mit seiner Frau und Produktionspartnerin Kelly McCormick soll der Film über ihre Firma 87North in Zusammenarbeit mit dem Spieleentwickler The Coalition produziert werden.

Leitch selbst begann seine Karriere in der Stuntwelt und führte zuletzt Regie bei „The Fall Guy“ mit Ryan Gosling und Emily Blunt. Zuvor inszenierte er bereits Actionfilme wie „Bullet Train“, „Deadpool 2“ und „Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw“. Als Co-Regisseur war er außerdem auch am ersten „John Wick“-Film beteiligt. Aktuell arbeitet er für Amazon MGM an dem Heist-Thriller „How to Rob a Bank“.

Netflix äußerte sich bislang aber noch nicht zu den Berichten über Leitch als potenziellen Regisseur des „Gears of War“-Films. Bekannt ist jedoch, dass Jon Spaihts das Drehbuch für die Adaption schreiben wird. Spaihts ist vor allem für seine Zusammenarbeit mit Denis Villeneuve bekannt, mit dem er die Verfilmungen der „Dune“-Romane von Frank Herbert realisiert.

Gears of War erscheint im Sommer für PS5

Währenddessen wird „Gears of War“ im Sommer dieses Jahres erstmals auch seinen Weg auf eine Sony-Konsole finden: Microsoft und Entwickler The Coalition kündigten mit „Gears of War: Reloaded“ eine Neuauflage des ersten Teils an, die am 26. August 2025 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erscheinen soll. Der Third-Person-Shooter wird knapp 40 Euro kosten und auch im Game Pass verfügbar sein.

„Gears of War: Reloaded“ basiert inhaltlich auf der „Gears of War: Ultimate Edition“ und bietet neben der Kampagne mit Splitscreen-Koop auch den Mehrspieler-Modus mit allen Karten, Modi und Charakteren. Zu den technischen Verbesserungen zählen unter anderem 4K-Auflösung, 60 FPS in der Kampagne und 120 FPS im Multiplayer-Modus, HDR und VRR sowie optimierte Schatten, Spiegelungen und Texturen sowie ultrahochaufgelöste Assets.

