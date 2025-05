GTA 6: Take-Two spricht über die Verschiebung und eine mögliche Preiserhöhung für Spiele

In diesem Monat spendierten die Verantwortlichen von Take-Two Interactive dem heiß erwarteten Open-World-Blockbuster „GTA 6“ endlich einen Releasetermin. Zum Leidwesen der Community wird aus dem geplanten Release im Herbst 2025 allerdings nichts.

Stattdessen lässt „GTA 6“ noch bis Mai des kommenden Jahres auf sich warten. Eine Entwicklung, die sich natürlich auch auf die laufenden Umsatz- und Gewinnprognosen des Publishers auswirkt. Schließlich erscheint „GTA 6“ nach der Verschiebung erst im Geschäftsjahr 2026/2027.

Im Gespräch mit Variety betonte Strauß Zelnick, Chairman und CEO von Take-Two Interactive, dass sein Unternehmen für das laufende Geschäftsjahr dennoch positive Ergebnisse erwartet.

Take-Two erwartet trotz sinkender Umsätze ein starkes Jahr

Denn auch ohne „GTA 6“ gehen die Verantwortlichen des US-Publishers im laufenden Geschäftsjahr 2025/2026 (1. April 2025 – 31. März 2026) von einem starken Ergebnis aus und sehen sich laut Strauß Zelnick gut aufgestellt.

„Und offensichtlich sind die erwarteten Netto-Buchungen für das Geschäftsjahr 2026 ohne die Veröffentlichung von GTA 6 geringer – das versteht sich von selbst“, führte Zelnick aus.

„Aber wir haben die genaue Auswirkung noch nicht analysiert, obwohl Analysten bereits spekuliert haben“, erklärte der CEO weiter.

Zelnick ergänzte: „Ich denke, der wichtigste Punkt, den man im Hinterkopf behalten sollte, ist erneut: Wir stellen einen Rekord auf, genau wie angekündigt. Wir erwarten definitiv Wachstum im Geschäftsjahr 2027. Dieses Unternehmen befindet sich in außergewöhnlich solider Verfassung und ist sowohl für die Herausforderungen als auch für die bevorstehenden Chancen bestens aufgestellt.“

Zu den größten Titeln, die Take-Two Interactive im laufenden Geschäftsjahr veröffentlicht, gehören „Mafia: The Old Country“ (8. August 2025) und der Loot-Shooter „Borderlands 4“. (12. September 2025).

Zelnick spricht über den Preis von GTA 6

In den vergangenen Wochen bestätigten mit Nintendo und Microsoft gleich zwei Schwergewichte der Branche Preiserhöhungen für ausgewählte Spiele. Große First-Party-Blockbuster sollen zukünftig bis zu 80 US-Dollar beziehungsweise 90 Euro kosten. Könnte eine solche Preiserhöhung auch bei „GTA 6“ zum Tragen kommen?

Diesbezüglich gab sich Zelnick ausweichend und betonte lediglich, dass es Take-Two Interactive darum gehe, den Spielern einen angemessenen Gegenwert für ihr Geld zu bieten.

„Es stimmt zwar, dass einige unserer Mitbewerber über höhere Preise und variable Preisgestaltung gesprochen haben. Der Maßstab, der unsere Entscheidungsfindung leitet, ist jedoch, dass wir deutlich mehr Wert bieten müssen und wollen, als wir den Verbrauchern in Rechnung stellen“, sagte Zelnick.

„Wir sind der Meinung, dass die Verbraucher die Schnittstelle zwischen dem Produkt selbst – also wie großartig die Marke ist – und dem Preis, den sie dafür zahlen, erleben. Ich denke, das weiß man auch aus eigener Erfahrung. So empfinden wir alle. Daher sind wir uns sehr bewusst, dass es unsere Aufgabe ist, den Verbrauchern einen enormen Mehrwert zu bieten. Und wir sind der Meinung, dass uns genau das gelingt“, so der CEO abschließend.

Was das Ganze für den Preis von „GTA 6“ bedeutet, bleibt abzuwarten. Der neue Blockbuster von Rockstar Games erscheint am 26. Mai 2026 für PS5 und Xbox Series X/S.

Weitere Meldungen zu GTA 6.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren