GTA 6: Wann begann die Entwicklung? Take-Two über das „größte Entertainment-Produkt aller Zeiten“

Im Rahmen der aktuellen Geschäftszahlen kündigte Take-Two Interactive mit "GTA 6" nicht weniger als das größte Entertainment-Produkt aller Zeiten an. Darüber hinaus verriet der Publisher, seit wann sich der Blockbuster in Entwicklung befindet.

Wenig überraschend nutzten die Verantwortlichen von Take-Two Interactive den Geschäftsbericht zum abgelaufenen Fiskaljahr 2024/2025, um ausführlich über den kommenden Open-World-Blockbuster „GTA 6“ zu sprechen.

Zum einen ging CEO und Chairman Strauß Zelnick auf die Auswirkungen der Verschiebung auf das laufende Geschäftsjahr 2025/2026 ein. Darüber hinaus verriet Zelnick, seit wann sich das ambitionierte Projekt in Entwicklung befindet. Den Aussagen des CEOs zufolge begann Rockstar Games nach dem Erfolg von „Red Dead Redemption 2“ im Jahr 2020 „ernsthaft mit der Entwicklung“.

Der Verweis auf das im Jahr 2018 veröffentlichte Western-Abenteuer und der Begriff „ernsthaft“ lassen vermuten, dass die grundlegenden Arbeiten und Planungen bereits früher anliefen.

Das größte Entertainment-Produkt aller Zeiten?

Analysten schätzen, dass sich die Produktionskosten von „GTA 6“ nach der Verschiebung auf bis zu eine Milliarde US-Dollar belaufen könnten. Ein gigantischer Betrag, den Take-Two Interactive bislang zwar nicht offiziell bestätigt hat, angesichts des zu erwartenden Erfolgs von „GTA 6“ jedoch sicherlich in Kauf nehmen dürfte.

Im Rahmen der aktuellen Geschäftszahlen spricht Take-Two Interactive in diesem Zusammenhang nämlich von nichts weniger als dem „größten Entertainment-Produkt aller Zeiten“.

Dies belege unter anderem der kürzlich veröffentlichte zweite Trailer zu „GTA 6“, der es in den ersten 24 Stunden nach seiner Veröffentlichung plattformübergreifend auf mehr als 475 Millionen Aufrufe brachte.

„Der Anspruch und die Komplexität von Grand Theft Auto 6 sind größer als bei jedem vorherigen Rockstar-Titel. Das Team ist bereit, ein weiteres erstaunliches Unterhaltungserlebnis zu veröffentlichen, das die Erwartungen der Spieler übertreffen wird“, erklärte der Publisher weiter.

Verschiebung von „GTA 6“ soll Branche ins Chaos gestürzt haben

In den vergangenen Tagen sprachen mehrere Experten über die Verschiebung von „GTA 6“ und ihre Auswirkungen auf die Gamesbranche. Der Bloomberg-Journalist und gut vernetzte Insider Jason Schreier berichtete beispielsweise, dass die Verschiebung von „GTA 6“ die Planungen einiger Studios über den Haufen warf und für reichlich Chaos in der Branche sorgte.

Demnach hoffen die betroffenen Studios darauf, dass sich der Rockstar-Blockbuster nicht noch einmal verschiebt. Derzeit gehe es den Entscheidungsträgern laut Schreier darum, Releasezeitfenster zu finden, in denen die Studios „GTA 6“ aus dem Weg gehen können.

Die Analysten von Ampere Analysis wiederum geben an, dass die Verschiebung von „GTA 6“ dazu führt, dass der Gamesbranche in diesem Jahr Umsätze in Höhe von 2,7 Milliarden US-Dollar entgehen. Gleichzeitig erwarten die Analysten, dass der Videospielmarkt aufgrund der Verschiebung von „GTA 6“ in diesem Jahr nur noch um 0,9 Prozent wächst.

„GTA 6“ erscheint am 26. Mai 2026 für PS5 und Xbox Series X/S. Die PC-Version folgt zu einem späteren Zeitpunkt.

