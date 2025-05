PS5 & PS4: Was spielt ihr am Wochenende? Das solltet ihr nicht verpassen

In dieser Woche gibt es erneut einige interessante Neuerscheinungen. Am vergangenen Dienstag etwa durften schon die Käufer der Premium-Edition von „Doom: The Dark Ages“ mit ihrem düsteren Mittelalter-Abenteuer loslegen. Besitzer der Standard-Edition konnten dann am Donnerstag einsteigen.

Ebenfalls am Dienstag fand die kostenlos spielbare Lebenssimulation „Palia“ ihren Weg auf die PlayStation 5. Der Titel ist schon seit einiger Zeit auf Steam erhältlich und wird von den Nutzern dort als „sehr positiv“ bewertet.

Das könnte sonst noch interessant sein

Im PlayStation Store ist in dieser Woche wieder ein neuer Sale gestartet, der dieses Mal mit Rabatten von bis zu 95 Prozent lockt. Mehr als 2.000 Spiele, Bundles und Erweiterungen wurden dabei im Preis gesenkt.

Mit von der Partie sind unter anderem „Blasphemous 2“ oder auch „The Forgotten City“. Ein bisschen bunter geht es in „The Last Campfire“ von Hello Games, „A Hat in Time“ sowie in „Fez“ zu.

Auf Steam wird derweil das „Festival der Kreaturensammler“ geboten. Im Mittelpunkt stehen dabei Spiele, die sich um das Sammeln fantastischer Wesen und das zähmen unbändiger Monster drehen. Wie immer gibt es Rabatte, etwa auf Titel wie „Palworld“ oder „Slime Rancher 2“, kostenlose Demos sowie Gratisgegenstände im Punkteshop von Steam für das eigene Profil.

„Kingdom Come: Deliverance 2“ hat am 15. Mai seinen ersten Story-DLC erhalten. In „Brushes with Death“ muss Heinrich die rätselhafte Vergangenheit eines mysteriösen Künstlers aufdecken. Darüber hinaus haben die Entwickler der Warhorse Studios auch Update 1.3 veröffentlicht, mit dem Pferderennen zum Spiel hinzugefügt wurden.

Wem es am Wochenende ein wenig mehr nach Fernsehunterhaltung dürstet, kann sich auf Apple TV+ die SciFi-Serie „Murderbot“ geben. Unser Redakteur Sven hat sich die zehn Folgen der Serie vorgenommen und bezeichnete sie als „kurzweiligen SciFi-Spaß“. Unsere Serienkritik zu „Murderbot“ findet ihr hier.

Welche News war in dieser Woche für euch wichtig und welche Spiele spielt ihr gerade? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

