Red Dead Redemption 2: Switch 2-Release und Upgrade für PS5 und Xbox Series im Gespräch

Erst kürzlich hatte Publisher Take-Two im Rahmen des aktuellen Finanzberichts aktuelle Verkaufszahlen der eigenen Blockbuster bekannt gegebene, zu denen auch „Red Dead Redemption 2“ gehört. Und mittlerweile konnte sich das Wildwest-Abenteuer mehr als 74 Millionen Mal verkaufen, sodass die gesamte Reihe inzwischen auch die 100-Millionen-Marke knacken konnte.

Und in Zukunft könnten die Verkaufszahlen nochmals rapide ansteigen: Neusten Berichten zufolge soll „Red Dead Redemption 2“ nämlich für die Nintendo Switch 2 erscheinen. Darüber hinaus könnten aber auch PS5- und Xbox Series-Besitzer einen Grund zur Freude haben. So soll ein Upgrade des Spiels für die aktuellen Konsolen veröffentlicht werden, das Grafik und Leistung verbessert.

Bericht: RDR2 für Switch 2 und Next-Gen-Upgrade in Planung

Ursprung des Berichts sind die Kollegen von Gamereactor, die aus dem Umfeld von Entwickler Rockstar Games von der geplanten Switch 2-Version von „Red Dead Redemption 2“ erfahren haben wollen und jetzt exklusiv darüber berichten. Dabei heißt es, dass das preisgekrönte Action-Abenteuer, das ursprünglich im Oktober 2018 für die PS4 und Xbox One erschien, noch im Laufe dieses Jahres für die kommende Nintendo-Konsole veröffentlicht werden soll.

Parallel dazu oder zu einem etwas späteren Zeitpunkt soll außerdem auch ein sogenannter „Next-Gen-Upgrade-Patch“ für „Red Dead Redemption 2“ erscheinen. Details dazu liegen noch nicht vor, es ist jedoch davon auszugehen, dass das Spiel auf der PS5 und Xbox Series X/S mit einer verbesserten Grafik und Bildrate aufwarten wird. Der Bericht von Gamereactor deckt sich zudem mit den Angaben der spanischen Webseite Nintenduo.

Take-Two bekräftigt Unterstützung für Switch 2

Auch wenn eine offizielle Bestätigung seitens Take-Two, Rockstar Games oder Nintendo noch aussteht, erscheint das Szenario einer Switch 2-Version von „Red Dead Redemption 2“ nicht gerade unrealistisch. Der Publisher wird die neue Nintendo-Konsole bereits mit Titeln wie „Civilization 7“, „Borderlands 4“ und den diesjährigen Ausgaben von „NBA 2K“ sowie „WWE 2K“ unterstützen.

Und auch Take-Two-CEO Strauss Zelnick gab kürzlich in einem Interview mit The Game Business zu verstehen, dass man die Switch 2 im Vergleich zum Vorgängermodell deutlich stärker unterstützen möchte. „Wir fühlen uns wirklich gut dabei. Aber es bleibt immer abzuwarten“, so Zelnick. „Wir bieten mehr Launch-Unterstützung als je zuvor für eine Nintendo-Plattform. Wir haben vier Titel für die Switch 2 angekündigt. Es bleibt abzuwarten, wie sie sich schlägt, aber ich bin ein großer Optimist.“

Angesprochen auf den Umstand, dass es Third-Party-Spiele auf Nintendo-Plattformen in der Vergangenheit etwas schwieriger hatten, entgegnete er: „Das stimmt. Traditionell hat Nintendo seine eigenen Spiele besser unterstützt. Aber ich glaube, das wollen sie ändern.“

„Wir haben die Herausforderung angenommen und die Chance ergriffen, und jetzt werden wir sehen, wie es läuft. Wir haben unsere Unterstützung deutlich gemacht. Nintendo hat uns gebeten, sie zu unterstützen, und wir glauben, dass wir das tun. Jetzt heißt es abwarten.“

Die Nintendo Switch 2 erscheint hierzulande am 5. Juni 2025. Die neue Konsole wird für 469,99 Euro erhältlich sein, alternativ gibt es ein Bundle mit „Mario Kart World“ für 509,99 Euro. Aktuell sind über 40 Third-Party-Spiele für die Switch 2 angekündigt, von denen 21 bereits zum Launch verfügbar sein sollen.

Weitere Meldungen zu Red Dead Redemption 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren