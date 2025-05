Resident Evil 9: Wann mit Ankündigung und Release zu rechnen ist – Insider „hundertprozentig“ sicher

Wann wird Capcom „Resident Evil 9“ offiziell enthüllen? Und wann steht der Release an? Ein bekannter Insider behauptet nun, sich „hundertprozentig“ sicher zu sein, wann es so weit sein wird.

Im Juli letzten Jahres bestätigte Capcom die Entwicklung von „Resident Evil 9“. Eine offizielle Ankündigung des nächsten Hauptteils der erfolgreichen Horror-Reihe steht bisher jedoch noch aus. Zuletzt entdeckten Fans einen vermeintlichen versteckten Teaser in einem Video zu „Resident Evil 4“, der auf eine bevorstehende Enthüllung hindeuten soll.

Und auch der bekannte „Resident Evil“-Insider AestheticGamer1 (auch als Dusk Golem bekannt) ist sich sicher: Auf eine offizielle Vorstellung von „Resident Evil 9“ müssen Fans womöglich nicht mehr allzu lange warten. Außerdem brachte er auch einen angeblichen Release-Zeitraum ins Gespräch.

Ankündigung 2025, Release 2026?

Laut einem Beitrag des Leakers auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) soll die Ankündigung von „Resident Evil 9“ noch in diesem Jahr erfolgen, während die Veröffentlichung für 2026 erwartet wird. „Es ist fast hundertprozentig sicher, dass es dieses Jahr enthüllt und nächstes Jahr veröffentlicht wird. Ich bezweifle, dass sie es weiter verzögern werden“, schrieb der Insider.

Er sei sich jedoch noch unsicher, ob „Resident Evil 9“ bereits im Sommer – möglicherweise im Rahmen des Summer Game Fest (6. bis 9. Juni 2025) – oder erst gegen Jahresende angekündigt werde. Für den späteren Zeitpunkt würden sich die Game Awards anbieten, die voraussichtlich wie üblich im Dezember stattfinden werden.

„Die Frage ist, ob die Enthüllung diesen Sommer oder beispielsweise bei den TGA dieses Jahr stattfindet, und ob die Veröffentlichung in diesem Geschäftsjahr (das am 31. März 2026 endet) oder im nächsten Geschäftsjahr Ende 2026 erfolgt“, ergänzte AestheticGamer1. Ein aktueller Geschäftsbericht von Capcom deutete zuletzt darauf hin, dass mit einem Release wohl erst im nächsten Geschäftsjahr ab dem 1. April 2026 zu rechnen ist.

Resident Evil 9 soll das Franchise (erneut) neu erfinden

Weshalb die Fans nach wie vor auf eine Enthüllung von „Resident Evil 9“ warten müssen, habe einen bestimmten Grund, den AestheticGamer1 ebenfalls wissen möchte und den er erst im vergangenen März anführte. Demnach soll der neunte Hauptteil eine weitere Neuerfindung der Reihe darstellen, ähnlich wie es bereits mit „Resident Evil 7“ und „Resident Evil 4“ der Fall war.

Mit der Entwicklung des nächsten Spiels soll Capcom bereits seit mehreren Jahren beschäftigt sein. Offiziell bekannt ist aber lediglich, dass Koshi Nakanishi die Leitung über die Arbeiten übernimmt, der sich in der Vergangenheit auch schon für „Resident Evil 7“ verantwortlich zeichnete.

„Es war schwierig, herauszufinden, was man nach Resident Evil 7 machen sollte“, erklärte Nakanishi im letzten Jahr. „Aber ich habe es gefunden, und um ehrlich zu sein, es fühlt sich substanziell an. Ich kann noch keine Details verraten. Aber ich hoffe, ihr seid auf den Tag gespannt, an dem ich es kann.“

