Stellar Blade: PC-Version in 129 Ländern nicht verfügbar – Entwickler Shift Up ist ahnungslos

Am 12. Juni 2025 wird „Stellar Blade“ auch für den PC erscheinen, doch 129 Ländern bleiben außen vor und selbst Entwickler Shift Up scheint aktuell ratlos zu sein. Außerdem sorgt der Einsatz des Kopierschutzes Denuvo für Kritik unter den Spielern.

Im April 2024 lieferte das südkoreanische Entwicklerstudio Shift Up mit „Stellar Blade“ eines der erfolgreichsten Spiele des Jahres ab. Nun wird das Action-Abenteuer mit Protagonistin Eve, das bislang nur exklusiv für die PS5 erhältlich war, auch für den PC erscheinen. So kündigten die Verantwortlichen erst vor wenigen Tagen die Complete Edition an, die am 11. Juni 2025 für den PC und auch für die PS5 veröffentlicht wird.

Allerdings stellte sich jetzt heraus, dass nicht alle PC-Spieler weltweit in den Genuss des Action-Hits kommen werden. Die PC-Version von „Stellar Blade“ wird, wie bisher alle PC-Veröffentlichungen von Sony, über Valves Plattform Steam vertrieben. Dort wird das Spiel jedoch in insgesamt 129 Ländern nicht verfügbar sein.

Rätselhafte Regionalsperren trotz fehlender PSN-Pflicht auf dem PC

Im Resetera-Forum wurde eine Liste der Länder geteilt, in denen „Stellar Blade“ für den PC nicht verfügbar sein wird. Die Gründe dafür sind bisher jedoch unklar, und auch Entwickler Shift Up scheint verwundert. Auf einen X-Beitrag eines Nutzers, der behauptete, „Stellar Blade“ sei in seinem „Land verboten, weil es kein PSN“ gebe, antwortete der offizielle Account des Spiels mit einem schockierten Smiley und der Frage: „Die PC-Version von Stellar Blade benötigt kein PSN-Konto. Darf ich fragen, wo du wohnst?“

Nachdem die PSN-Pflicht auf dem PC in der Vergangenheit bereits für Ärger gesorgt hatte, lockerte Sony seine Richtlinien, sodass auch „Stellar Blade“ kein PSN-Konto zum Spielen voraussetzt. Eine Verknüpfung mit dem Account gewährt lediglich ein zusätzliches Outfit, ist jedoch völlig optional. Somit bleibt der tatsächliche Grund für die Nicht-Verfügbarkeit von „Stellar Blade“ für den PC in 129 Ländern bislang wohl ein Geheimnis von Sony, von dem auch Entwickler Shift Up nichts weiß.

Umstrittener Kopierschutz sorgt für zusätzliche Diskussionen

Unterdessen sorgt in den sozialen Medien aber auch die Entscheidung, Denuvo als Kopierschutz für die PC-Version von „Stellar Blade“ zu verwenden, für Kritik. So schreibt einer der Nutzer beispielsweise, dass er das Spiel „gerne unterstützen würde“, aber keine „Spiele mit Denuvo“ kauft. Der Grund: Die Anti-Piraterie-Software des österreichischen Unternehmens gilt als umstritten, da es häufig zu Performance-Problemen in Spielen führt.

In der Vergangenheit beklagten sich Nutzer oftmals über längere Ladezeiten, niedrigere Bildraten und Stottern. Obwohl Denuvo selbst beteuert, dass der Einfluss minimal sei, gibt es zahlreiche Berichte und Benchmarks von Spielern, die das Gegenteil belegen. In einer Antwort versprach Entwickler Shift Up jedoch: „Es gibt keine Leistungseinbußen durch DRM. Selbst auf weniger leistungsstarken Systemen kannst du das Spiel in wunderschöner Qualität genießen!“

Die Verantwortlichen hatten erst gestern die Systemanforderungen für „Stellar Blade“ auf dem PC bekannt gegeben. Zudem wurde bestätigt, dass das Actionspiel zahlreiche technische Verbesserungen bieten wird, darunter Nvidia DLSS 4, AMD FSR 3 sowie Unterstützung für Ultrawide-Auflösungen. Die Complete Edition wird außerdem neue Inhalte wie eine Boss-Herausforderung, zusätzliche Nanosuits und ein kostenloses Outfit enthalten.

