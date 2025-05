Switch 2: Game-Key-Karten sorgen für Kritik – Nintendo äußert sich zur Zukunft physischer Medien

Schon kurz nach der offiziellen Ankündigung wurde seitens der Spieler deutliche Kritik an den Game-Key-Karten der Switch 2 laut. In einem Interview versuchte Doug Bowser, Präsident von Nintendo of America, die Wogen zu glätten und sprach über die Zukunft physischer Medien.

Im vergangenen Monat bereitete Nintendo der Wartezeit der Spieler endlich ein Ende und stellte die Switch 2 im Rahmen einer Nintendo Direct ausführlich vor. Während die Hardware von den Spielern grundsätzlich positiv aufgenommen wurde, sorgten zwei Ankündigungen des Unternehmens für Kritik.

Zum einen die Entscheidung, die Preise für große First-Party-Blockbuster auf bis zu 80 US-Dollar beziehungsweise 90 Euro anzuheben. Zum anderen stießen auch die neuen Game-Key-Karten auf Kritik. Im Gegensatz zu den Standard-Cartridges befindet sich auf diesen nicht das komplette Spiel.

Stattdessen fungieren die neuen Karten als Schlüssel, um das vollständige Spiel über das Internet auf ein Switch-2-System herunterzuladen. Spieler und Kritiker befürchten, dass die Game-Key-Karten langfristig zum Aus klassischer physischer Veröffentlichungen führen könnten.

Nintendo bezieht Stellung zur Kritik

Im Interview mit IGN griff Doug Bowser, Präsident von Nintendo of America, die Kritik beziehungsweise die Befürchtungen der Spieler auf. Laut Bowser sieht Nintendo in den Game-Key-Karten eine zusätzliche Option, die es Entwicklern ermöglicht, auch große und ambitionierte Spiele auf die Switch 2 zu bringen.

Von einem Aus des klassischen physischen Vertriebs könne hingegen keine Rede sein. Stattdessen sieht Nintendo im Retail-Vertrieb weiterhin einen Schlüsselaspekt des eigenen Geschäfts.

„In naher Zukunft bleiben physische Spiele weiterhin ein wichtiger Teil unseres Geschäfts. Wir schätzen insbesondere unsere Beziehungen zu den Einzelhändlern und möchten sicherstellen, dass wir Produkte für sie zum Verkauf an ihre Kunden verfügbar haben“, erklärte Bowser.

„Wenn man sich die Game-Key-Karten ansieht, besteht unser Ziel mit der Nintendo Switch 2 – ähnlich wie bei der Nintendo Switch – darin, die größtmögliche und vielfältigste Bibliothek an Inhalten anzubieten.“

Viele Entwickler dürften auf die Game-Key-Karten setzen

Wie die bisherigen Ankündigungen für die Switch 2 zeigen, machen bereits einige Entwickler und Publisher Gebrauch von dem neuen Medium. Laut Experten dürfte dies jedoch nur der Anfang sein, das es die Game-Key-Karten den Publishern ermöglichen, große Spiele für die Switch 2 zu veröffentlichen, ohne dabei auf die kostspieligen großen Cartridges zurückgreifen zu müssen.

Die Switch 2 erscheint am 5. Juni 2025. In Europa kostet die neue Nintendo-Konsole in der Stand-Alone-Variante mit dem nötigen Zubehör 469,99 Euro. Zudem bietet Nintendo ein Bundle an, das neben der Switch 2 und dem Zubehör eine digitale Version des Fun-Racers „Mario Kart World“ enthält.

Das zeitlich begrenzte Bundle kann für 509,99 Euro erworben werden.

