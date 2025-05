Switch 2: Grafik-Boost und mehr – Nintendo nennt Details zu kostenlosen Upgrades für Switch-Spiele

Wie Nintendo unlängst bestätigte, wird die Switch 2 abwärtskompatibel mit Spielen der originalen Switch sein. Darüber hinaus werden ausgewählte Titel in Form der sogenannten „Nintendo Switch 2 Editions“ neu veröffentlicht. Diese Versionen werden zwar kostenpflichtig sein, enthalten dafür aber auch Optimierungen wie eine verbesserte Grafik und sogar zusätzliche Spielinhalte.

Darüber hinaus wird Nintendo für bestimmte Switch-Spiele aber auch kostenlose Upgrades veröffentlichen, die Besitzer des Originalspiels auf der Switch 2 herunterladen können. Diese Gratis-Updates können neben technischen Verbesserungen auch neue Funktionen wie GameShare umfassen. Dazu hat Nintendo nun erste Details bekannt gegeben.

Zum Launch der Switch 2 am 5. Juni werden für insgesamt elf (zwölf, wenn man „Pokémon Karmesin und Purpur“ einzeln zählt) Titel kostenlose Upgrades zum Download bereitstehen. Details dazu wurde von Nintendo jetzt auf der offiziellen Webseite enthüllt. Dadurch erhalten die Spiele auf der neuen Konsole eine verbesserte Auflösung und Bildrate, während oftmals auch eine HDR-Unterstützung hinzugefügt wird.

In einigen Fällen werden auch neue Funktionen geboten: Dazu zählen beispielsweise das GameShare-Feature, das das Teilen von Spielen ermöglicht, oder die Unterstützung für die Maussteuerung der neuen Joy-Cons. Die Verbesserungen können auch über rein optische Optimierungen hinausgehen. Wie TwistedVoxel berichtet, werden in „Pokémon Karmesin und Purpur“ sowohl der Spawnradius als auch die Spawnrate für die Taschenmonster erhöht.

Während in der Originalversion der Switch nur etwa 15 Pokémon gleichzeitig erscheinen konnten, werden es auf der Switch 2 nach Installation des Upgrades mehr als 22 sein. Bezüglich der Verbesserung der Bildrate ist bisher unklar, ob es sich um stabile 30 FPS oder eine höhere Bildrate von 40 oder 60 FPS handeln wird.

Übersicht über alle Switch-Spiele, die ein kostenloses Switch 2-Upgrade erhalten:

ARMS – verbesserte Auflösung, Bildrate (auch mit 3 oder mehr Spielern) und HDR-Unterstützung

Big Brain Academy: Brain vs. Brain – GameShare-Unterstützung

Captain Toad: Treasure Tracker – verbesserte Auflösung, HDR-Unterstützung und GameShare-Unterstützung

Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics – GameShare-Unterstützung

Game Builder Garage – verbesserte Auflösung und Joy-Con 2-Maussteuerung

New Super Mario Bros. U DX – verbesserte Auflösung

Pokémon Karmesin und Purpur – verbesserte Auflösung, Bildrate, Pokémon-Spawnradius und Spawnrate

Super Mario 3D World + Bowser's Fury – verbesserte Auflösung, Bildrate, HDR-Unterstützung und GameShare-Unterstützung

Super Mario Odyssey – verbesserte Auflösung, HDR-Unterstützung und GameShare-Unterstützung

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom – verbesserte Auflösung und HDR-Unterstützung

The Legend of Zelda: Link's Awakening – verbesserte Auflösung und HDR-Unterstützung



Nintendo weist zudem darauf hin, dass die Grafikverbesserungen sowohl eine Optimierung für das Switch 2-Display als auch eine verbesserte Bildqualität auf hochauflösenden Fernsehern umfassen. Im TV-Modus ist ein HDR-kompatibler Bildschirm erforderlich, um den HDR-Support nutzen zu können. Außerdem ist davon auszugehen, dass zukünftig weitere Switch-Spiele kostenlose Upgrades erhalten werden.

Kostenpflichtige Switch 2 Editions zuletzt in der Kritik

Die eingangs erwähnten „Nintendo Switch 2 Editions“ sorgten Anfang April für Diskussionen, da die physischen Versionen Berichten zufolge lediglich eine herkömmliche Switch-Cartridge und kein neues Switch 2-Modul enthalten. Stattdessen liege ein Download-Code für das Upgrade in der Verpackung. Angesichts des Vollpreises, den Nintendo für einige der „Switch 2 Editions“ älterer Spiele aufruft, stieß diese Vorgehensweise auf Kritik.

Neben den technischen Verbesserungen bieten die „Nintendo Switch 2 Editions“ aber auch exklusive Features und unter Umständen sogar neue Inhalte. „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ und „Tears of the Kingdom“ bieten beispielsweise die interaktive „Zelda Notes“-App mit sprachgesteuerter Karte und neuen Achievements.

„Super Mario Party Jamboree“ erweitert das Spielerlebnis mit zusätzlichen Minispielen, die speziell auf die Funktionen der neuen Joy-Cons zugeschnitten sind, und „Kirby und das vergessene Land“ beinhaltet mit „Die Sternensplitter-Welt“ sogar eine komplett neue Story-Erweiterung.

