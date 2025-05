Switch 2: VRR im TV-Modus? Nintendo sorgt für Klarheit – und entschuldigt sich

Anfang April präsentierte Nintendo die Switch 2 erstmals detailliert im Rahmen einer Direct-Präsentation. Dabei wurden zahlreiche Informationen zur kommenden Konsole enthüllt, vom Release-Datum über den Preis bis hin zu technischen Spezifikationen. So wurden unter anderem 4K-Unterstützung, HDR und Bildraten bis zu 120 FPS bestätigt.

Auch die VRR-Technologie, die die Bildwiederholfrequenz eines Displays dynamisch an die Framerate anpasst und somit Screen Tearing, Stottern und potenziell auch Input Lag reduzieren kann, wurde für die Switch 2 angekündigt. Doch im Nachhinein wurde der Hinweis auf eine VRR-Unterstützung im TV-Modus auf der offiziellen Webseite entfernt, was für Verwirrung sorgte. Nun hat sich Nintendo dazu geäußert.

Nintendo klärt über VRR-Support der Switch 2 auf

In einer Stellungnahme gegenüber NintendoLife bestätigte das japanische Unternehmen, dass die Switch 2 im Dock-Modus, also bei Betrieb am Fernseher oder einem anderen externen Display, keine VRR-Unterstützung bieten wird. Zudem entschuldigte man sich für das Missverständnis, das durch die nachträgliche Entfernung des entsprechenden Hinweises auf der Webseite entstanden war.

„Nintendo Switch 2 unterstützt VRR ausschließlich im Handheld-Modus. Die fehlerhafte Information wurde ursprünglich auf der Nintendo Switch 2-Website veröffentlicht. Wir entschuldigen uns für diesen Fehler“, so die offizielle Erklärung.

Ob die VRR-Unterstützung für den TV-Modus möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt per Update nachgereicht wird, wie es bei der PS5 der Fall war, ist unklar. Auf eine entsprechende Nachfrage antwortete Nintendo: „Zu diesem Thema haben wir derzeit nichts anzukündigen.“

Der Grund für diese Entscheidung wurde nicht genannt. Es wird spekuliert, dass technische Einschränkungen im Zusammenhang mit der Docking-Station, die das Signal der Konsole weiterleitet und VRR möglicherweise beeinträchtigt, eine Rolle spielen könnten. Somit wird die Switch 2 VRR nur auf ihrem internen 120-Hz-Display im Handheld-Betrieb unterstützen.

Detaillierte Hardware-Specs der Switch 2 enthüllt

Nachdem Nintendo lange ein Geheimnis um die konkreten Hardware-Spezifikationen der Switch 2 gemacht hatte, wurden die finalen Daten kürzlich von den Technikexperten von Digital Foundry detailliert enthüllt. Diese bestätigten, dass die kommende Konsole im Vergleich zum Vorgänger eine signifikant höhere Leistung bieten wird. Bereits Nvidia, der Chip-Entwickler der Switch 2, sprach von einer bis zu zehnfachen Grafikleistung.

Doch nun herrscht Klarheit über die Leistungsfähigkeit des maßgeschneiderten T239-Chips: Im Vergleich zur ersten Switch verfügt dieser über acht Kerne (doppelt so viele wie zuvor), die zudem eine 64-Bit-Architektur nutzen. Hinzu kommt eine GPU auf Basis der Ampere-Architektur der RTX-30-Serie, die moderne KI- und Grafiktechnologien wie DLSS ermöglicht. Die beiden Prozessoren teilen sich 12 Gigabyte LPDDR5X-Arbeitsspeicher (die Switch hatte 4 GB LPDDR4), wobei 9 Gigabyte für die Spiele zur Verfügung stehen und 3 GB für das System reserviert sind.

