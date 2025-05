The First Berserker Khazan: Verkaufsziel verfehlt und trotzdem kein Misserfolg?

The First Berserker Khazan:

„The First Berserker: Khazan“ konnte die internen Erwartungen von Nexon bislang nicht erfüllen - zumindest aus finanzieller Sicht. Doch was für den Publisher weitaus wichtiger ist: Das strategische Ziel, dass „Dungeon & Fighter“-Universum international bekannter zu machen, wurde erreicht.

Am 27. März 2025 veröffentlichten Publisher Nexon und Entwickler Neople mit „The First Berserker: Khazan“ ein brandneues Action-Rollenspiel, das auf den ersten Blick wie ein weiterer Vertreter des Soulslike-Subgenres wirkt, den Machern zufolge aber weitaus mehr zu bieten hat. Mit einem einzigartigen Kampfsystem und dem Anspruch, nicht nur Hardcore-Spieler anzusprechen, wollte man sich von bekannten Vorbildern abheben.

Und den Testwertungen zufolge ist dieses Vorhaben auch gelungen: „The First Berserker: Khazan“ überzeugte Kritiker und fand Anklang bei den Spielern. Doch konnte das Action-RPG auch die finanziellen Erwartungen der Verantwortlichen erfüllen? Dazu hat sich Nexon jetzt geäußert, betonte aber gleichzeitig die größere Bedeutung eines anderen Aspekts.

Strategischer statt finanzieller Erfolg

Im Rahmen der jüngsten Telefonkonferenz (via GamesRadar) bestätigte auch der Publisher, dass „The First Berserker: Khazan“ sein Debüt im März „mit hervorragenden Bewertungen von Spielern und Kritikern“ feierte. Doch die finanziellen Erwartungen konnten bislang nicht erfüllt werden. Allerdings war es weitaus wichtiger, die internationale Bekanntheit des „Dungeon & Fighter“-Universums zu erhöhen, zu dem auch das Action-Rollenspiel zählt.

„Obwohl der Umsatz im ersten Quartal unter unseren Erwartungen lag, hat das Spiel unser Ziel als strategischer erster Schritt in einem mehrjährigen Plan erreicht, Dungeon & Fighter IP einem globalen Publikum vorzustellen“, so Nexon. Dadurch wurde auch der Weg für zwei weitere Titel aus dem „Dungeon & Fighter“-Universum geebnet, die bis 2027 erscheinen sollen: „Project OVERKILL“ und „Dungeon & Fighter: ARAD“.

„Dungeon & Fighter“, in Südkorea erstmals 2005 veröffentlicht und im Westen als „Dungeon Fighter Online (DNF)“ bekannt, ist ein 2D-Side-Scrolling-MMORPG, in dem Spieler ähnlich klassischen Arcade-Prüglern wie „Golden Axe“ oder „Double Dragon“ Monster bekämpfen. „The First Berserker: Khazan“ ist als Prequel angesiedelt, spielt 800 Jahre vor den Ereignissen von „DNF“ und erzählt das Schicksal des titelgebenden ersten Berserkers, der als Ursprung einer der spielbaren Klassen im Hauptspiel gilt.

Währenddessen wurde erst gestern ein neues und umfangreiches Update für „The First Berserker: Khazan“ veröffentlicht. Mit der „Ultimativen Herausforderung“ richtet sich die Aktualisierung an alle Spieler, die das Abenteuer bereits beendet haben und bietet jede Menge neue Herausforderungen. Diese kommen in Form eines Boss-Rush-Modus daher, der in zwei verschiedenen Varianten zur Verfügung steht.

Im „Kessel des Großen Generals“ stellen sich die Spieler thematisch zusammengestellten Bossgruppen, während sie auf dem Weg spezielle Ausrüstungen und Fähigkeiten sammeln, die den Fortschritt erleichtern. „Berserkers Blutvergießen“ hingegen bietet eine Reihe aufeinanderfolgender Kämpfe, deren Belohnungen den Spieler stetig stärken.

Darüber hinaus enthält der Patch aber auch wie gewohnt jede Menge Verbesserungen und einige Quality-of-Life-Optimierungen, Balancing-Anpassungen und Änderungen im Bereich des Waffen-Scalings. In Zukunft sind außerdem weitere Inhalts-Updates für „The First Berserker: Khazan“ geplant.

Weitere Meldungen zu The First Berserker: Khazan.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren