Xbox Handheld: Microsoft setzt auf eine große Gemeinsamkeit mit der Nintendo Switch – Gerücht

Microsoft arbeitet bekanntermaßen an einem eigenen Xbox-Handheld, dessen Release Berichten zufolge im Jahr 2027 erfolgen könnte. Aktuellsten Gerüchten zufolge könnte dieses Gerät auch eine große Gemeinsamkeit mit Nintendos Switch aufweisen.

Dass Microsoft an einem Xbox-Handheld arbeitet, ist kein großes Geheimnis mehr. Bereits im vergangenen November bestätigte Gaming-Chef Phil Spencer das Projekt. Doch mittlerweile können Microsofts Pläne etwas verwirrend erscheinen. Berichten zufolge wird der Xbox-Hersteller nämlich gleich zwei tragbare Geräte auf den Markt bringen.

Der erste Xbox-Handheld, der in Zusammenarbeit mit ASUS entsteht, soll angeblich schon in diesem Jahr erscheinen. Allerdings wird es sich wohl nicht um eine eigenständige Plattform, sondern eher um ein Gerät im Stil des ROG Ally mit Xbox-Branding handeln. Microsofts „richtiger“ Xbox-Handheld wird hingegen für 2027 erwartet. Und eben dieses Gerät könnte laut neuesten Gerüchten eine große Gemeinsamkeit mit der Nintendo Switch aufweisen.

Xbox-Handheld soll die Switch „nachahmen“

Wie Windows Central jetzt nämlich von einer Quelle in Erfahrung gebracht haben will, wird Microsofts Xbox-Handheld wohl das Prinzip der Switch kopieren: „Soweit ich das verstehe, wird es einen echten Xbox-Handheld von Microsoft geben, komplett mit einer Docking-Station, die die Nintendo Switch nachahmt“, heißt es im neuesten Bericht.

Zwar sind auch für andere PC-basierte Handhelds wie Steam Deck, ROG Ally oder Legion Go Docking-Stationen erhältlich, die die Möglichkeit bieten, das Gerät an einen Fernseher oder Monitor für das Spielen auf einem großen Bildschirm anzuschließen, doch diese sind in der Regel nicht direkt im Lieferumfang enthalten und müssen stattdessen separat erworben werden.

Launch für 2027 bleibt fraglich

Der Bericht deutet zudem an, dass Microsoft für seinen Handheld auf Qualcomm-Chips setzen könnte, was entsprechende Stellenausschreibungen nahelegen. Dies würde potenziell die Kompatibilität mit Titeln aus dem Microsoft Store sowie anderen Plattformen wie dem Epic Games Store oder Steam ermöglichen.

Es wird außerdem spekuliert, dass diese Chips auch in der nächsten Xbox-Konsole zum Einsatz kommen könnten, deren Veröffentlichung ebenfalls für 2027 im Raum steht. Ob diese Berichte zutreffen und die neuen Xbox-Plattformen tatsächlich schon 2027 auf den Markt kommen, bleibt jedoch abzuwarten. Laut Windows Central könnte in zwei Jahren eher eine Enthüllung als ein tatsächlicher Launch erfolgen.

Zunächst steht ohnehin der in Zusammenarbeit mit ASUS entwickelte Handheld im Fokus, der für Microsoft als eine Art Testphase zur Sammlung von Erfahrungen dienen könnte. Eine mögliche Vorstellung dieses Geräts könnte bereits im Laufe dieses Monats stattfinden. Am 19. Mai findet Microsofts Entwicklerkonferenz Build 2025 statt, gefolgt von der Computex am 20. Mai.

Währenddessen steht die Veröffentlichung der Nintendo Switch 2 am 5. Juni 2025 bevor. Analysten prognostizieren bereits einen historischen Launch und halten es für möglich, dass die neue Konsole sich zur schnellstverkauften Plattform aller Zeiten entwickeln könnte. Bis Ende 2029 rechnen Experten mit über 100 Millionen verkauften Einheiten und erwarten, dass die Switch 2 letztendlich „mit großem Abstand das führende Konsolensystem sein wird“

Weitere Meldungen zu Microsoft, Xbox.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren