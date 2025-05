BioShock: Regisseur gibt Update zu „kniffliger“ Adaption

Schon 2022 kündigten Take-Two Interactive und Netflix eine Verfilmung von „BioShock“ an. Welcher Teil der beliebten Shooter-Reihe dabei behandelt werden soll sowie weitere Details blieben die Verantwortlichen bislang jedoch schuldig.

Nachdem es eine ganze Zeit ruhig um das Projekt war, gab der Produzent Roy Lee 2024 Entwarnung und kündigte an, dass der Film noch in Arbeit sei. Nun sprach der Regisseur Francis Lawrence über das Projekt und zeigte sich recht zuversichtlich.

Film sucht noch sein Drehbuch

Das letzte Statusupdate zum „BioShock“-Film gab der Produzent Roy Lee bei der San Diego Comic-Con 2024. Dabei gab Lee an, dass der Streaminganbieter Netflix, mit dem das Projekt realisiert werden soll, das Budget gekürzt habe. Deshalb würde die Verfilmung von „BioShock“ von einem großen in ein „kleineres persönlicheres“ Projekt umgewandelt.

In einem Interview mit den Kollegen von IGN kam kürzlich auch der verantwortliche Regisseur Francis Lawrence auf die Adaption zu sprechen. „BioShock befindet sich noch in der Entwicklung“, so Lawrence, der unter anderem an „Die Tribute von Panem“, „I am Legend“ und „Constantine“ arbeitete. Der Regisseur gab weiter an, dass er gerade erst einen neuen Entwurf des Drehbuchs für den Film erhalten habe.

Lawrence erklärte, dass frühere Entwürfe für „BioShock“ von Michael Green stammten, der unter anderem für „Logan – The Wolverine“ und „Blade Runner 2049“ verantwortlich war. Der neueste Entwurf stamme jedoch von Justin Rhodes („Terminator: Dark Fate“, „Secret Level“).

Regisseur ist optimistisch

„Es ist eine knifflige Adaption, bei der es viele Dinge herauszufinden und richtig zu machen gibt“, so Lawrence in dem Interview. „Es gibt Regimewechsel bei Netflix, so dass die Dinge ins Stocken geraten und wieder in Schwung kommen und wieder ins Stocken geraten und wieder in Schwung kommen. Ich denke, wir sind in einer ziemlich guten Position, ehrlich gesagt.“

Francis Lawrence gab an, dass die Adaption von „BioShock“ nah an dem Ausgangsmaterial bleiben soll. Weitere Details gibt es bislang allerdings nicht. Neben Netflix und dem Publisher Take-Two soll jedoch auch der „BioShock“-Schöpfer Ken Levine an dem Projekt beteiligt sein.

Quelle: IGN

