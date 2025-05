Clair Obscur Expedition 33: Darum ist Gustaves Tagebuch so wichtig

In „Clair Obscur: Expedition 33“ haben die Spieler die Möglichkeit, ihre Reise in dem Journal von Gustave festzuhalten. Darum solltet ihr nicht darauf verzichten.

In dem am 24. April erschienenen „Clair Obscur: Expedition 33“ macht sich die titelgebende Expedition 33 auf, die Malerin zu besiegen. Diese erwacht Jahr für Jahr und schreibt eine neue Zahl auf ihren Monolithen. Die Einwohner von Lumiére, deren Alter mit der verfluchten Zahl übereinstimmt, haben dann nur noch ein Jahr zu leben.

Unsere wackere Heldentruppe findet auf ihrem Abenteuer eine ganze Reihe an Tagebüchern, die erzählen, was die vergangenen Expeditionen erlebt haben. Allerdings können sie auch selbst in ihr Journal schreiben. Darum sollten die Spieler dies auf jeden Fall tun.

VORSICHT! Dieser Artikel könnte Spoiler enthalten. Wir versuchen, das Thema so kurz und knackig wie möglich zu umschreiben und bitten auch unsere Leser, keine Story-Spoiler in den Kommentare zu hinterlassen. Danke!

Ein Hoch auf Gustaves Tagebuch

Schlagen die Spieler in „Clair Obscur: Expedition 33“ ihr Lager auf, haben sie mehrere Möglichkeiten, wie sie ihre Ruhezeit verbringen. So können sie sehen, was ihre Gefährten so treiben, mit den einzelnen Mitgliedern der Expedition sprechen oder auch ihre Waffen oder Lumina-Punkte verbessern. Darüber hinaus können sie ihr Erlebtes aber auch in Gustaves Tagebuch niederschreiben.

Das Journal wird Gustave im Prolog von seinen Schülern übergeben. Der Ingenieur verspricht, seine Reise in dem Tagebuch festzuhalten, damit seine Lehrlinge die Geschichte nachvollziehen können.

Das Schreiben in Gustaves Tagebuch ist eine optionale Möglichkeit, die den Spielern wie eine reine Zeitverschwendung vorkommen mag. Denn die Tätigkeit hat keinerlei Auswirkungen auf den weiteren Spielverlauf. Allerdings lässt sich dadurch eine besondere Fähigkeit für den Charakter Maelle freischalten.

„For those who come after“

Schreiben die Spieler im dritten Akt in Gustaves Tagebuch, schalten sie die besondere Fähigkeit „Gustave’s Homage“ für Maelle frei. Dabei handelt es sich um eine Fähigkeit, die acht AP kostet und hohen Blitzschaden an einem Einzelziel verursacht. Mit seinen acht Treffern verursacht Gustave’s Homage zudem erhöhten Schaden an markierten Zielen und entfernt die Markierung dabei nicht. Der Skill versetzt Maelle zusätzlich in ihre Virtuose-Haltung.

Gustave’s Homage lässt sich nur freischalten, indem in Akt 3 in das Tagebuch geschrieben wird. Zusammen mit Stendhal, der zuletzt von den Entwicklern von Sandfall Interactive abgeschwächt wurde, sowie dem extremen Einzelschaden-Skill Pyrolyse, handelt es sich bei Gustave’s Homage um eine der stärksten Angriffe für Maelle.

Zuletzt warnten die Entwickler von „Clair Obscur: Expedition 33“ jedoch vor Webseiten, die angeblich Plüschtiere des beliebten Charakters Esquie anbieten. Viele davon würden mit KI-generierten Grafiken werben und höchstwahrscheinlich betrügerisch vorgehen. Sandfall Interactive prüft daher derzeit selbst die Herstellung von Plüschfiguren.

