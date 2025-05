GTA 6: „Das Beste der Unterhaltung“ – Take-Two-CEO relativiert „kurze“ Verschiebung

Der Hype um „GTA 6“ hält trotz der jüngsten Verschiebung an. Nun äußerte sich der Take-Two-CEO und stellte „das Beste, was man je in der Unterhaltungsbranche sah“ in Aussicht. Zudem bezeichnete er die Verzögerung als „kurz“ und ließ so indirekt auf den ursprünglichen Release-Plan schließen.