Injustice 3: Superhelden-Prügler statt Mortal Kombat? Hinweis zum nächsten NetherRealm-Spiel

In der jüngsten Vergangenheit präsentierten die NetherRealm Studios unter der Leitung von Branchenveteran und „Mortal Kombat“-Schöpfer Ed Boon mit „Mortal Kombat 11“ und zuletzt „Mortal Kombat 1“ gleich zwei Ableger der ikonischen Prügelspielreihe in direkter Folge. Anhänger des Superhelden-Prüglers „Injustice“ warten hingegen seit fast acht Jahren auf eine weitere Fortsetzung.

Angesichts der kürzlich erfolgten Veröffentlichung der Definitive Edition von „Mortal Kombat 1“, die das Ende der Post-Launch-Unterstützung des brutalen Beat ‚em Ups signalisiert, stellt sich nun die Frage nach dem nächsten Projekt der NetherRealm Studios. Erwartet uns ein weiteres „Mortal Kombat“ oder dürfen sich Fans endlich auf „Injustice 3“ Hoffnung machen? Eine bekannte Insiderin lieferte jetzt einen Hinweis.

Insider-Tweet deutet auf Injustice 3 hin

Bei der besagten Leakerin handelt es sich um MultiverSusie, die in Warner-Bros-Kreisen als gut informiert und zuverlässig gilt. Zuletzt lieferte sie immer wieder korrekte Vorhersagen über „MultiVersus“, dessen Server am Ende des Monats abgeschaltet werden. Darum dreht sich auch ihr aktueller X-Beitrag, in dem sie den – mehr oder weniger – subtilen Hinweis auf das nächste NetherRealm-Spiel versteckt hat.

„Das Ende von MultiVersus ist eine Ungerechtigkeit, und es noch einmal zu tun, ist eine weitere Ungerechtigkeit. Mich ohne Leaks zurückzulassen, ist wiederum eine weitere Ungerechtigkeit.“, schrieb sie und erzwang somit dreimal das Wort „Ungerechtigkeit“ (engl. Injustice). Direkt im Anschluss antwortete sie auf ihren eigenen Beitrag mit: „3“. Die Schlussfolgerung liegt nahe und auch die Fans sind sich einig: NetherRealm arbeitet für Warner Bros. an „Injustice 3“.

Ed Boon bekräftigte Injustice-Rückkehr bereits im Juni 2023

In den vergangenen Jahren tauchten immer wieder Berichte und Gerüchte um ein mögliches „Injustice 3“ auf. Im August 2022 behauptete Branchenkenner und Journalist Jeff Grubb, dass die Entwicklung von „Mortal Kombat 12“ Priorität habe. Der Vorteil gegenüber „Injustice“: Man wisse, „dass es Geld einbringen und sich gut verkaufen wird“. Zudem entfalle die Lizenzierung von DC-Charakteren wie Batman oder Superman.

Dass NetherRealm aber definitiv zur „Injustice“-Reihe zurückkehren werde, deutete Studio-Chef Ed Boon im Juni 2023 an. Allerdings habe man zunächst „Mortal Kombat 1“ fertigstellen wollen, um den Zeitraum zwischen zwei „Mortal Kombat“-Titeln nicht zu groß werden zu lassen. Zudem hätten ein Engine-Wechsel und die COVID-19-Pandemie die Entwicklung verlangsamt und so auch weitere Projekte verzögert.

Darüber hinaus wollte man auch „ein weiteres Mortal Kombat-Spiel machen, um die neue Grafik-Engine zu präsentieren.“ Doch „der Plan ist, zu Injustice zurückzukehren“, so Boon damals. Nun scheint dieser Fall eingetreten zu sein.

Weitere Meldungen zu Injustice 3.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren