PS Plus Extra & Premium im Mai 2025: Letzte Chance für diese 21 Spiele

PS Plus Extra & Premium im Mai 2025:

Mehrere namhafte Titel verschwinden in der kommenden Woche aus dem Katalog von PS Plus Extra und Premium. Wer sie noch "gratis" spielen möchte, sollte sich beeilen.

Mit den Neuzugängen im Mai 2025 verabschieden sich einige Spiele aus den Bibliotheken von PS Plus Extra und Premium. Diese Titel sind nur noch bis Dienstag, den 20. Mai, im Abo enthalten. Danach werden sie aus dem Angebot entfernt.

Wie üblich fällt der Abschiedstermin auf denselben Tag, an dem die neuen Spiele freigeschaltet werden. Insgesamt verschwinden 21 Titel und ein Erweiterungspack aus dem Extra- und Premium-Katalog, darunter prominente Namen wie „Grand Theft Auto 5“, „Batman: Arkham Knight“ und „Infamous: Second Son“.

Die vollständige Liste der auslaufenden Spiele:

Batman: Arkham Knight

Before Your Eyes

Bloodstained: Ritual of the Night

Die Sims 4: Inselleben

Enter the Gungeon

Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord

Ghostrunner

Grand Theft Auto 5

Infamous: Second Son

Journey To The Savage Planet: Employee of the Month Edition

Lego Marvel Super Heroes 2

MotoGP 24

Payday 2: Crimewave Edition

Portal Knights

Resistance 2

Resistance: Fall of Man

Stranded: Alien Dawn

Synth Riders

The Lego Movie 2 Videogame

Walkabout Mini Golf

The Walking Dead: Saints & Sinners

The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution

Abonnenten von PS Plus Extra und Premium sollten die verbleibende Zeit nutzen, um begonnene Spiele abzuschließen oder zumindest noch einen Blick auf Interessantes zu werfen. Der Wegfall erfolgt am 20. Mai 2025 um 10 Uhr.

Neue Spiele für PS Plus Extra und Premium im Mai

Parallel zum Wegfall dieser Titel wird Sony kommende Woche neue Spiele in die PS Plus-Kataloge von Extra und Premium aufnehmen. Die Freischaltung erfolgt am 20. Mai 2025 im Laufe des Vormittags. Die Auswahl umfasst sowohl neuere Spiele als auch Klassiker.

Alle Neuzugänge für PS Plus Extra & Premium im Mai 2025:

Die Neuzugänge für PS Plus Essential stehen schon seit Anfang des Monats zum Download bereit. Der Austausch erfolgt Anfang des kommenden Monats.

PS Plus im Juni 2025 – Termine & erstes Spiel bekannt

Die nächsten Spielewellen stehen bereits in den Startlöchern. Sollte Sony dem bewährten Veröffentlichungsrhythmus treu bleiben, können die folgenden Termine fest im Kalender markiert werden:

PS Plus Essential

Ankündigung: Mittwoch, 28. Mai 2025

Freischaltung: Dienstag, 3. Juni 2025

PS Plus Extra & Premium

Ankündigung: Mittwoch, 11. Juni 2025

Freischaltung: Dienstag, 17. Juni 2025

Wie kommen wir darauf? Sony schaltet die Essential-Spiele in der Regel am ersten Dienstag des neuen Monats frei. Die Ankündigung erfolgt am Mittwoch der Vorwoche. Mit einem Versatz von zwei Wochen geht es mit den höherpreisigen Stufen weiter.

Ein erster Titel für PS Plus steht bereits fest: „FBC: Firebreak“, ein kooperativer PvE-Shooter im „Control“-Universum von Remedy Entertainment, erscheint am 17. Juni 2025 direkt im PS Plus Extra-Katalog.

PlayStation Plus ist ein kostenpflichtiger Abonnementdienst von Sony. Während Essential die Basisfunktionen wie Online-Play und monatliche Spiele umfasst, bietet Extra zusätzlich Zugriff auf eine umfangreiche Spielebibliothek. Premium enthält darüber hinaus Klassiker älterer Konsolengenerationen, Cloud-Streaming, unter anderem über PlayStation Portal, und zeitlich begrenzte Testversionen neuer Spiele.

