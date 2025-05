PS5, Xbox und Switch: Peitsche und Japan-Setting – Bestseller im deutschen Handel

Die aktuellen deutschen Games-Charts für die Woche bis zum 11. Mai 2025, ermittelt von GfK Entertainment, zeigen Bewegung in fast allen Plattform-Rankings. Während „Minecraft“ in der Switch-Version plattformübergreifend die Spitzenposition einnahm und damit „Clair Obscur: Expedition 33“ verdrängte, kam es auch auf PlayStation und Xbox zu Veränderungen. Erfasst wurden die Verkaufszahlen physischer Spiele im deutschen Einzelhandel.

PlayStation 5: Indiana Jones an der Spitze

In den PS5-Charts sorgte „Indiana Jones und der Große Kreis“ für einen Führungswechsel und kletterte auf Platz 1, nach dem dritten Platz in der Vorwoche. „Assassin’s Creed Shadows“ blieb auf Rang 2, während das Rollenspiel „Clair Obscur: Expedition 33“ nach der Spitzenposition eine Woche zuvor den dritten Platz belegt.

Auf der PS4 bleibt „GTA 5“ ein Dauerbrenner und führt vor „The Last of Us Remastered“ das Ranking an. Zum Rockstar-Blockbuster wurde in dieser Woche eine beeindruckende Verkaufszahl genannt:

Minecraft dominiert auf der Switch

Auf der Nintendo Switch bleibt das Ranking stabil. „Minecraft“ steht auch hier an der Spitze, gefolgt von „Mario Kart 8 Deluxe“ und dem Partyspiel „Super Mario Party Jamboree“. Besitzer einer Xbox Series X/S griffen in der vergangenen Woche vor allem zu „Assassin’s Creed Shadows“. Dahinter folgt das Koop-Spiel „Split Fiction“.

Am PC führt mal wieder der „Landwirtschafts-Simulator 25“ das Ranking souverän an – sowohl in der Standard- als auch in der Collector’s Edition. Digitale Verkäufe sind in der Auswertung nicht enthalten, was die PC-Charts mehr als bei den Konsolen-Pendants ad absurdum führt.

Mit einem Anteil von rund 98 Prozent werden PC-Spiele digital verkauft. Zum Vergleich: Der neuste Geschäftsbericht von Sony macht deutlich, dass der Digitalanteil an verkauften PlayStation-Spielen im vergangenen Geschäftsjahr bei 76 Prozent lag. Zu berücksichtigen ist auch, dass bestimmte PS5-Spiele wie „Forza Horizon 5“ zuletzt nur digital erschienen und den GfK-Charts damit fernbleiben.

Die Charts der Woche bis zum 11. Mai 2025 in der Übersicht:

Gesamt (plattformübergreifend)

Minecraft – Microsoft Mario Kart 8 Deluxe– Nintendo Super Mario Party Jamboree – Nintendo

PlayStation 5

Indiana Jones und der Große Kreis – Bethesda Assassin’s Creed Shadows – Ubisoft Clair Obscur: Expedition 33 – Kepler Interactive

PlayStation 4

GTA 5 Premium Edition – Rockstar Games The Last of Us Remastered – Sony Interactive

Nintendo Switch

Minecraft (Switch) – Microsoft Mario Kart 8 Deluxe (Switch) – Nintendo Super Mario Party Jamboree (Switch) – Nintendo

Xbox Series X/S

Assassin’s Creed Shadows – Ubisoft Split Fiction – Electronic Arts

PC-Spiele

Landwirtschafts-Simulator 25 – Astragon Landwirtschafts-Simulator 25 Collector’s Edition – Astragon

Basis der Erhebung

Die Charts basieren auf Daten von GfK Entertainment, das die Verkäufe physischer Datenträger im deutschen Einzelhandel erfasst. Rund 2.000 Verkaufsstellen fließen in die Auswertung ein, was etwa 70 Prozent des physischen Marktes abdecken soll. Die vom Branchenverband Game veröffentlichten Charts für April 2025 liefern eine übergreifende und vollständigere Übersicht. Hier flossen physische und digitale Verkäufe ein.

