Death Stranding 2: Kojima zieht Vergleich mit Metal Gear Solid 5 und enthüllt Aliens-Inspiration

Schon im März, als ein neuer, zehnminütiger Gameplay-Trailer zu „Death Stranding 2“ präsentiert wurde, weckte das kommende Spiel von Hideo Kojima Erinnerungen an sein Kultwerk „Metal Gear Solid“, da der neue Charakter Neil eine verblüffende Ähnlichkeit mit Solid Snake aufwies.

Und offenbar gibt es noch weitere Parallelen zwischen „Death Stranding 2“ und der beliebten Stealth-Action-Reihe, wie Kojima jetzt selbst in einem aktuellen Interview zugegeben hat. Zudem enthüllte der kreative Kopf, dass er sich für die Fortsetzung des Open-World-Abenteuers auch von James Camerons „Aliens“ inspirieren ließ. Außerirdische Kreaturen müssen die Spieler jedoch nicht befürchten.

Dss Metal Gear-Erbe? Vertraute Elemente in Death Stranding 2

Laut der aktuellen Ausgabe des EDGE-Magazins (via GamesRadar) fühlt sich „Death Stranding 2“ ein wenig wie „Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain“ an. Dem stimmte auch Kojima zu: „Das habe ich selbst beim Spielen gespürt“, gab er zu und zog eine Parallele zwischen der Rückkehr zum Bett auf der DHV Magellan – dem Schiff im Spiel – und der Rückkehr zur Mother Base in „Metal Gear Solid 5“.

„Wenn man in sein Bett auf der Magellan zurückkehrt, ist es dasselbe Gefühl wie die Rückkehr zur Basis in Metal Gear“, so Kojima. Der Bericht der EDGE verweist zudem auf die VR-Herausforderungen, die sich in den Basen der Spielwelt von „Death Stranding 2“ in Angriff nehmen lassen und an die VR-Missionen in „Metal Gear“ erinnern sollen. Darüber hinaus sollen auch einige der Soundeffekte überaus vertraut klingen.

Kampf als neue Dimension: Kojimas Inspiration durch Aliens

Ebenfalls im Gespräch mit dem EDGE-Magazin (via GamesRadar) sprach Kojima über eine seiner Inspirationen für „Death Stranding 2“ und nannte James Camerons „Aliens“, die Fortsetzung zu Ridley Scotts Horror-Klassiker, als wichtige Referenz. Er erklärte: „Ridley Scotts erster Film war furchteinflößend. Es gab Facehugger und Monster, die aus Brustkörben brachen, und anfangs war die Bedrohung unklar.“

Doch am Ende des Films wurde die außerirdische Gefahr sichtbar und verständlich, wodurch sie weniger beängstigend wirkte. „James Cameron traf mit seiner Fortsetzung ‚Aliens‘ die kluge Entscheidung, den Fokus nicht auf Horror, sondern auf Action zu legen. Das gab der Geschichte eine neue, ungewohnte Dimension.“

Genau dieser Ansatz habe Kojima schließlich für „Death Stranding 2“ inspiriert. Daher werde die Fortsetzung im Vergleich zum Vorgänger auch mehr Auswahlmöglichkeiten und Freiheiten im Gameplay bieten, insbesondere im Hinblick auf den Kampf. „Das wollte ich mit dieser Fortsetzung erreichen. Die Welt von Death Stranding ist etabliert, also haben wir jetzt Kämpfe integriert, um ihr diese neue Dimension zu verleihen.“

„Death Stranding 2“ wird am 26. Juni 2025 exklusiv für die PlayStation 5 erscheinen. Vorbestellungen sind bereits möglich. Wer sich für die digitale Deluxe oder die Collector’s Edition entscheidet, kann dank Early Access schon zwei Tage vorher mit dem Abenteuer beginnen. Pünktlich zum Release des Spiels wird außerdem ein limitierter DualSense im „Death Stranding 2“-Design erscheinen, der ab dem 22. Mai vorbestellt werden kann.

